Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» обыграть «Нижний Новгород»

на домашней арене в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержали победу над— 98:94 (29:31, 26:20, 22:26, 21:17).

«Химки» продолжают лидировать в Единой лиге ВТБ БК «Химки» 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

Нижегородцы сумели навязать фаворитам борьбу и после первой четверти вели с разницей в два очка — 31:29. К большому перерыву «Химки» перехватили лидерство — 55:51, но подопечные Лукича не позволили гостям уйти в отрыв и к концу третьей четверти сравняли счет — 77:77.

В заключительном игровом отрезке «Химки» прибавили и сумели вырвать победу.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 27 очков. У Алексея Шведа дабл-дабл из 24 очков и 13 передач.

«Химки» продолжают возглавлять турнирной таблицу чемпионата. 0