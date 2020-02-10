Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» обыграть «Нижний Новгород»

«Химки» продолжают лидировать в Единой лиге ВТБ
БК «Химки»
Нижегородцы сумели навязать фаворитам борьбу и после первой четверти вели с разницей в два очка — 31:29. К большому перерыву «Химки» перехватили лидерство — 55:51, но подопечные Лукича не позволили гостям уйти в отрыв и к концу третьей четверти сравняли счет — 77:77.
В заключительном игровом отрезке «Химки» прибавили и сумели вырвать победу.
Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 27 очков. У Алексея Шведа дабл-дабл из 24 очков и 13 передач.
«Химки» продолжают возглавлять турнирной таблицу чемпионата. 0