«Локомотив-Кубань» одержал восьмую победу подряд

В матче регулярного чемпионатапобедилсо счетом 78:70 (18:24, 18:19, 21:8, 21:19).

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Команда из Санкт-Петербурга вела в счете в после первой половины, но в третьей четверти краснодарцы сделали рывок со счетом 15:0, что стало ключевым моментом встречи.

Лучшим в составе победителей стал Джонни О'Брайант, оформивший дабл-дабл из 20 и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Алана Уильямса — 16 очков и 11 подборов. 20 очков на счету Миндаугаса Кузьминскаса. У «Зенита» 11 баллов набрал Андрей Зубков.

«Зенит» потерпел четвёртое поражение кряду в Единой лиге ВТБ. «Локо» одержал восьмуб подряд победу. 0