«Лейкерс» и «Милуоки» одержали очередные победы

В матче регулярного чемпионата НБАна своей площадке уступилсо счетом 108:120 (33:26, 28:32, 24:42, 23:20).

Лучшей результативностью в составе победителей отметился греческий нападающий Яннис Адетокумбо, на его счету дабл-дабл — 34 очка и 17 подборов. Второй результат у Криса Миддлтона, 20 очков и 8 подборов.

Лучший у «Нью-Орлеана» — Брэндон Ингрэм, на его счету 32 очка и 7 подборов.

«Милуоки» лидирует в Восточной конференции, «Нью-Орлеан» — 13-й на Западе.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Лейкерс» дома переиграл «Сан-Антонио» — 129:102 (21:19, 30:22, 36:33, 42:28).

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал лёгкий форвард Леброн Джеймс, на его счету 36 очков и 7 подборов, дабл-дабл на счету Кайла Кузма — 18 очков и 12 подборов.

Самый результативный в составе «Сан-Антонио» — Демар Дерозан, на его счету 28 очков и 9 подборов.

«Лейкерс» лидирует в Западной конференции, «Сан-Антонио» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице.

Другие результаты:

«Хьюстон» — «Шарлотт» 125:110 (22:34, 40:29, 30:25, 33:22)

«Денвер» — «Портленд» 127:99 (37:28, 27:10, 36:36, 27:25) 0