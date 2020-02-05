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    «Лейкерс» и «Милуоки» одержали очередные победы

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Спёрс Денвер Наггетс Портленд Трэйл Блэйзерс Шарлотт Хорнетс Хьюстон Рокетс Милуоки Бакс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан» на своей площадке уступил «Милуоки» со счетом 108:120 (33:26, 28:32, 24:42, 23:20).

    «Лейкерс» — «Сан-Антонио»
    «Лейкерс» — «Сан-Антонио»

    Лучшей результативностью в составе победителей отметился греческий нападающий Яннис Адетокумбо, на его счету дабл-дабл — 34 очка и 17 подборов. Второй результат у Криса Миддлтона, 20 очков и 8 подборов.

    Лучший у «Нью-Орлеана» — Брэндон Ингрэм, на его счету 32 очка и 7 подборов.

    «Милуоки» лидирует в Восточной конференции, «Нью-Орлеан» — 13-й на Западе.

    В другом матче дня «Лос-Анджелес Лейкерс» дома переиграл «Сан-Антонио» — 129:102 (21:19, 30:22, 36:33, 42:28).

    Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал лёгкий форвард Леброн Джеймс, на его счету 36 очков и 7 подборов, дабл-дабл на счету Кайла Кузма — 18 очков и 12 подборов.

    Самый результативный в составе «Сан-Антонио» — Демар Дерозан, на его счету 28 очков и 9 подборов.

    «Лейкерс» лидирует в Западной конференции, «Сан-Антонио» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице.

    Другие результаты:

    «Хьюстон» — «Шарлотт» 125:110 (22:34, 40:29, 30:25, 33:22)
    «Денвер» — «Портленд» 127:99 (37:28, 27:10, 36:36, 27:25) 0

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