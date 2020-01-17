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    «Милуоки» одолел «Бостон», «Нью-Орлеан» справился с «Ютой»

    Баскетбол НБА Милуоки Бакс Бостон Селтикс Юта Джаз Голден Стэйт Уорриорз Денвер Наггетс Нью-Йорк Никс Финикс Санз Орландо Мэджик
    В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счетом 128:123 (36:20, 40:38, 30:29, 22:36).

    Яннис Адетокумбо
    Яннис Адетокумбо

    В составе победителей лучшей результативностью отметился Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 17 подборов.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Кемба Уокер, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 11 подборов. Даниэль Тайс оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

    Обзор матча

    В другом поединке дня «Нью-Орлеан» разобрался с «Ютой». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счетом 138:132 ОТ (25:28, 31:21, 31:42, 35:31, 16:10).

    В составе победителей лучшей результативностью отметился Брэндон Ингрэм, набрав 49 очков. Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

    В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Донован Митчелл, набравший 46 очков. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов.

    «Нью-Орлеан» одержал четвертую победу за последние пять игр.

    Обзор матча

    Другие результаты:

    «Нью-Йорк Никс» — «Финикс» — 98:121 (32:25, 20:33, 27:32, 19:31)

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо» — 122:95 (34:26, 33:22, 24:28, 31:19)

    «Голден Стэйт» — «Денвер» — 131:134 ОТ (34:19, 28:26, 23:28, 28:40, 18:21) 0

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