«Орландо» прервал победное шествие «Лейкерс», «Даллас» одолел «Сакраменто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАуступил— 118:119 (29:35, 29:30, 30:24, 30:30).

Самым результативным в составе победителей стал Маркелл Фульц, оформивший трипл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 10 результативных передач.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Куинн Кук, набравший 22 очка. Леброн Джеймс оформил трип-дабл из 19 очков и 19 передач.

«Лейкерс» прервали девятиматчевую победную серию. «Орландо» в свою очередь одержал четвертую победу за последние пять игр.

В другом матче «Сакраменто» проиграл «Далласу» со счетом 123:127 (31:35, 36:36, 26:37, 30:19).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Кингз» Де’Аарон Фокс, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 передач.

В составе «Маверикс» трипл-даблом из 25 очков, 15 подборов и 17 передач отметился Лука Дончич.

Еще в одном поединке «Хьюстон» уступил «Портленду» со счетом 107:117 (26:28, 21:32, 30:30, 30:27) 0