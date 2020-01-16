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    «Орландо» прервал победное шествие «Лейкерс», «Даллас» одолел «Сакраменто»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Орландо Мэджик Даллас Маверикс Сакраменто Кингз Хьюстон Рокетс Портленд Трэйл Блэйзерс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Орландо» — 118:119 (29:35, 29:30, 30:24, 30:30).

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо»
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо»

    Самым результативным в составе победителей стал Маркелл Фульц, оформивший трипл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 10 результативных передач.

    Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Куинн Кук, набравший 22 очка. Леброн Джеймс оформил трип-дабл из 19 очков и 19 передач.

    «Лейкерс» прервали девятиматчевую победную серию. «Орландо» в свою очередь одержал четвертую победу за последние пять игр.

    В другом матче «Сакраменто» проиграл «Далласу» со счетом 123:127 (31:35, 36:36, 26:37, 30:19).

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Кингз» Де’Аарон Фокс, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 передач.

    В составе «Маверикс» трипл-даблом из 25 очков, 15 подборов и 17 передач отметился Лука Дончич.

    Еще в одном поединке «Хьюстон» уступил «Портленду» со счетом 107:117 (26:28, 21:32, 30:30, 30:27) 0

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