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    Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн

    Баскетбол НБА
    1 января 2020 года в возрасте 77 лет ушел из жизни бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

    Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн
    Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн

    12 декабря 2019 года Стерн перенес экстренную операцию, которая понадобилась после произошедшего кровоизлияния в мозг. С тех пор его состояние оставалось тяжелым.

    Стерн занимал пост комиссара лиги с 1984 по 2014 год. После ухода в отставку он был введен в Зал славы баскетбола за выдающийся вклад в развитие НБА.

    Стерна многие эксперты называют одним из самых влиятельных лиц в истории баскетбола. При нем НБА стала одной из самых прибыльных лиг мира, в ней появилось семь новых команд, а с 1992 года игроки НБА принимают участие в Олимпийских играх. 0

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