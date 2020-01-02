Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн

1 января 2020 года в возрасте 77 лет ушел из жизни бывший комиссионер НБА. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

12 декабря 2019 года Стерн перенес экстренную операцию, которая понадобилась после произошедшего кровоизлияния в мозг. С тех пор его состояние оставалось тяжелым.

Стерн занимал пост комиссара лиги с 1984 по 2014 год. После ухода в отставку он был введен в Зал славы баскетбола за выдающийся вклад в развитие НБА.

Стерна многие эксперты называют одним из самых влиятельных лиц в истории баскетбола. При нем НБА стала одной из самых прибыльных лиг мира, в ней появилось семь новых команд, а с 1992 года игроки НБА принимают участие в Олимпийских играх. 0