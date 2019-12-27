Триумфальное возвращение Дончича в матче с «Сан-Антонио», поражение «Оклахомы»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр», завершилась со счетом 102:98 (20:24, 32:23, 27:27, 23:24).

Главным героем встречи стал Лука Дончич, для которого эта игра стала первой после восстановления от травмы. Словенец записал на свой счет 24 очка, 10 подборов и 8 передач. Тим Хардуэй-младший записал в свой актив 17 очков.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Демар Дерозан, набравший 21 очко. Руди Гэй набрал 18 очков.

«Даллас» — «Сан-Антонио»

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает пятое место (20 побед, 10 поражений), а «Сан-Антонио» — девятое (12 побед, 18 поражений).

В еще одном матче «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке уступила «Мемфис Гриззлиз» со счётом 97:110 (18:23, 29:26, 27:37, 23:24).

У хозяев дабл-дабл из 23 очков и 11 передач оформил Крис Пол. Деннис Шредер добавил в копилку команды 20 баллов.

В составе гостей 21 очко набрал Йонас Валанчюнас, 20 — Джарен Джексон.

«Оклахома» — «Мемфис»

В турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» занимает седьмое место (15 побед, 15 поражений), а «Мемфис» — 11-е (12 побед, 20 поражений).

Другие результаты:

«Детройт» — «Вашингтон» — 132:102 (31:23, 37:25, 38:28, 26:26)

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 82:94 (15:24, 26:22, 20:33, 21:15)

«Сакраменто» — «Миннесота» — 104:105 2ОТ (26:21, 22:29, 31:21, 11:19, 7:7, 7:8)

«Юта» — «Портленд» — 121:115 (37:22, 25:30, 34:24, 25:39) 0