«Нижний Новгород» на выезде переиграл «Астану»

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом — 84:79 (19:24, 25:17, 28:23, 12:15) в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Даррал Уиллис, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.

У хозяев 25 очков набрал Малкольм Хилл, дабл-дабл на свой счет записал Душан Ристич, набравший 14 очков и собравший 10 подборов.

В турнирной таблице «Нижний Новгород» занимает седьмое место (4 победы, 5 поражений), а «Астана» — десятое (3 победы, 5 поражений). 0