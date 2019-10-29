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    «Нижний Новгород» разгромил черногорцев в Лиге чемпионов

    Баскетбол Нижний Новгород
    В Нижнем Новгороде завершился матч группового турнира Лиги чемпионов ФИБА, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал черногорский «Морнар».

    Россияне лидируют в своей группе
    Россияне лидируют в своей группе

    После большого перерыва хозяева полностью завладели инициативой. Определяющей в поединке стала третья четверть, когда новгородцы повели с разницей в 18 очков.

    Итоговый счет — 89:69 (22:16, 20:23, 27:12, 20:18).

    Самым результативным в составе победителей стал Дэррин Уиллис, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов, у «Морнара» 20 баллов на счету Дерека Нидема.

    Российский клуб набрал пять очков в трех матчах и на данный момент лидирует в группе С. 0

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