«Нижний Новгород» разгромил черногорцев в Лиге чемпионов

Россияне лидируют в своей группе
БК «Нижний Новгород»
После большого перерыва хозяева полностью завладели инициативой. Определяющей в поединке стала третья четверть, когда новгородцы повели с разницей в 18 очков.
Итоговый счет — 89:69 (22:16, 20:23, 27:12, 20:18).
Самым результативным в составе победителей стал Дэррин Уиллис, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов, у «Морнара» 20 баллов на счету Дерека Нидема.
Российский клуб набрал пять очков в трех матчах и на данный момент лидирует в группе С. 0