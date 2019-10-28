«Оклахома» разгромила «Голден Стэйт», «Лейкерс» обыграли «Шарлотт»

В матче игрового дня регулярного чемпионата НБАна домашней площадке переиграласо счетом 120:92 (35:20, 35:17, 35:31, 15:24).

Самым результативным в составе победителей стал защитник Денис Шредер — 22 очка. У проигравших больше всех набрал разыгрывающий Стефен Карри — 23 очка.

«Голден Стэйт» проиграл в обоих матчах на старте сезона, а «Оклахома-Сити» одержал свою первую за три матча победу.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Шарлотт» со счетом 120:101 (30:28, 33:34, 24:18, 33:21). Ключевой стала четвертая четверть, которую «Лейкерс» выиграл с преимуществом в 12 очков.

В составе победителей сразу три игрока оформили дабл-дабл — Энтони Дэвис (29 очков и 14 подборов), Леброн Джеймс (20 очков и 12 передач) и Дуайт Ховард (16 очков и 10 подборов). В составе проигравшей команды дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов на свой счет записал Коди Зеллер. 23 очка набрал Майлс Бриджес.

Другие результаты:

«Мемфис» — «Бруклин» 134:133 ОТ (35:29, 24:28, 33:40, 28:23, 14:13)

«Миннесота» — «Майами» 116:109 (36:23, 19:34, 22:27, 39:25)

«Даллас» — «Портленд» 119:121 (40:25, 31:34, 24:36, 24:26) 0