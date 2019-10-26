Итудис: У нас собраны игроки с сильным характером

Главный тренерпосле победы надв матче регулярного чемпионата(82:66) отметил, что в целом остался доволен игрой команды.

Димитрис Итудис ПБК ЦСКА LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Поздравляю команду, мы были лучше, действовали собранно от начала до конца на обеих половинах площадки. В защите мы противостояли талантливой атакующей командой, в которой каждый умеет бросать, в которой соперники создают возможности для атаки всеми возможными способами. После довольно низкой результативности в первой половине мы позволили набрать всего восемь очков в третьей четверти, оставили их без возможностей для быстрых отрывов и вторых шансов.

В нападении старались использовать свои преимущества, контролировали большую часть матча и победили. В целом, игра и фолы были жесткими, были ситуации с Дани и Джоэлом. Что ж, у нас собраны игроки с сильным характером. В жизни и игре надо выходить из зоны комфорта. Перед нами — новые препятствия, которые предстоит преодолевать», — цитирует Итудиса пресс-служба клуба. 0