ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений КузнецовНХЛ. Камбэк Вашингтона, дубль Кузнецова, гол и ассист Михеева
  • 10:56
    • Виллиан планирует остаться в «Челси»
  • 10:40
    • «Барселона» начала работу по трансферу Лаутаро Мартинеса
  • 10:22
    • Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ
  • 10:14
    • Самсонов стал лучшим игроком «Вашингтона» в матче с «Вангувером»
  • 09:58
    • Ван дер Варт стал чемпионом девятого дивизиона Дании
    Все новости спорта

    Итудис: У нас собраны игроки с сильным характером

    Баскетбол ЦСКА Евролига
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Альбой» в матче регулярного чемпионата Евролиги (82:66) отметил, что в целом остался доволен игрой команды.

    Димитрис Итудис
    Димитрис Итудис

    «Поздравляю команду, мы были лучше, действовали собранно от начала до конца на обеих половинах площадки. В защите мы противостояли талантливой атакующей командой, в которой каждый умеет бросать, в которой соперники создают возможности для атаки всеми возможными способами. После довольно низкой результативности в первой половине мы позволили набрать всего восемь очков в третьей четверти, оставили их без возможностей для быстрых отрывов и вторых шансов.

    В нападении старались использовать свои преимущества, контролировали большую часть матча и победили. В целом, игра и фолы были жесткими, были ситуации с Дани и Джоэлом. Что ж, у нас собраны игроки с сильным характером. В жизни и игре надо выходить из зоны комфорта. Перед нами — новые препятствия, которые предстоит преодолевать», — цитирует Итудиса пресс-служба клуба. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Атлетик»
  • 1.79
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Уфа» одержать первую выездную победу в сезоне?
  • «Тамбов» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Сити» не будет напрягаться в матче с «Астон Виллой»
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Ювентус» не испытает проблем в Лечче
  • «Лечче» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Валерий Карпин Футбол РПЛ. Ничья «Рубина» и «Урала», «Ростов» примет «Сочи»Результаты матчей 14-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:340
  • 09:14
    • Итудис: У нас собраны игроки с сильным характером
  • 08:56
    • Первая победа «Лейкерс», трипл-даблы Йокича и Дончича
  • 23:52
    • «Лестер» отгрузил в ворота «Саутгемптона» девять голов
    «Трабзонспор» — «Краснодар» Футбол Первая европобеда тура. «Краснодар» еще пободаетсяРеакция спортивных СМИ на первую победу «Краснодара» в Лиге Европы Вчера в 01:550
  • Экспресс дня

  • Устроит ли «Ман Сити» очередной разгром сопернику?
  • 3.22
    •
  • 08:42
    • Луческу: Ракицкий сделал правильный выбор, когда перешел в «Зенит»
  • 00:11
    • Циципас — последний полуфиналист турнира в Базеле
  • 00:03
    • «Вильярреал» набрал три очка в матче с «Алавесом»
    ЦСКА — «Ференцварош» Футбол Синдром второго тайма. ЦСКА почти попрощался с евровеснойДомашнее поражение ЦСКА от «Ференцвароша» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:140
  • 23:38
    • Результативная передача Головина помогла «Монако» обыграть «Нант»
  • 22:57
    • ЦСКА разгромил «Альбу» в Евролиге
  • 21:41
    • Роналду пропустит матч с «Лечче»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •