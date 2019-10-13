ЦСКА обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 114:81 (26:30, 32:22, 32:16, 24:13).

Самым результативным в составе «армейцев» стал Майк Джеймс, набравший 22 очка. Больше всех гостям принес Доминез Барнетт — 18 баллов.

Теперь на счету ЦСКА две победы и два поражения. «Цмоки-Минск» проиграл два стартовых матча в нынешнем сезоне.

В следующем матче регулярного чемпионата ЦСКА 20 октября на выезде сыграет с польским клубом «Зелена Гура», а «Цмоки-Минск» 19 октября встретится с «Нижним Новгородом». 0