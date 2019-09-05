Сборная США одержала третью победу на ЧМ по баскетболу

в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу-2019 уверенно обыграла— 98:45 23:9, 33:14, 28:8, 14:14).

Самым результативным в составе победителей стал защитник Джейлен Браун, набравший 20 очков.

Еще 15 очков записал на свой счет разыгрывающий Кемба Уокер. 14 очков на счету форварда Харрисона Барнса.

В другой встрече игрового дня сборная Греции переиграла команду Новой Зеландии со счетом 103:97 (28:19, 23:25, 20:22, 32:31) .

Лидер греческой сборной Яннис Адетокунбо записал на свой счет 24 очка, 10 подборов и 6 передача. Его брат Танасис добавил в копилку команды 10 очков.

Самым результативным игроком матча стал игрок сборной Новой Зеландии Кори Вебстер, набравший 31 очко.

Из группы F во втором групповом этапе примут участие Греция и Бразилия, одержавшая 3 победы в 3 матчах.

В следующем раунде сборной Греции предстоит встретиться с командами США, Чехии и Бразилии. 0