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    Сборная США одержала третью победу на ЧМ по баскетболу

    Чемпионат мира по баскетболу-2019 (м) Сборная Греции
    Сборная США в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу-2019 уверенно обыграла команду Японии — 98:45 23:9, 33:14, 28:8, 14:14).

    Сборная США
    Сборная США

    Самым результативным в составе победителей стал защитник Джейлен Браун, набравший 20 очков.

    Еще 15 очков записал на свой счет разыгрывающий Кемба Уокер. 14 очков на счету форварда Харрисона Барнса.

    В другой встрече игрового дня сборная Греции переиграла команду Новой Зеландии со счетом 103:97 (28:19, 23:25, 20:22, 32:31) .

    Лидер греческой сборной Яннис Адетокунбо записал на свой счет 24 очка, 10 подборов и 6 передача. Его брат Танасис добавил в копилку команды 10 очков.

    Самым результативным игроком матча стал игрок сборной Новой Зеландии Кори Вебстер, набравший 31 очко.

    Из группы F во втором групповом этапе примут участие Греция и Бразилия, одержавшая 3 победы в 3 матчах.

    В следующем раунде сборной Греции предстоит встретиться с командами США, Чехии и Бразилии. 0

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