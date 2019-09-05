Сборная США одержала третью победу на ЧМ по баскетболу

Самым результативным в составе победителей стал защитник Джейлен Браун, набравший 20 очков.
Еще 15 очков записал на свой счет разыгрывающий Кемба Уокер. 14 очков на счету форварда Харрисона Барнса.
В другой встрече игрового дня сборная Греции переиграла команду Новой Зеландии со счетом 103:97 (28:19, 23:25, 20:22, 32:31) .
Лидер греческой сборной Яннис Адетокунбо записал на свой счет 24 очка, 10 подборов и 6 передача. Его брат Танасис добавил в копилку команды 10 очков.
Самым результативным игроком матча стал игрок сборной Новой Зеландии Кори Вебстер, набравший 31 очко.
Из группы F во втором групповом этапе примут участие Греция и Бразилия, одержавшая 3 победы в 3 матчах.
В следующем раунде сборной Греции предстоит встретиться с командами США, Чехии и Бразилии. 0