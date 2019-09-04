Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира

в заключительном матче на первом групповом этапе Кубка мира по баскетболу проиграласо счетом 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16).

Самым результативным среди россиян стал Андрей Зубков, набравший 18 очков. У аргентинцев 21 очко на счету Факундо Кампаццо.

Сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе I. Команда России с пятью очками стала второй.

Обе сборные вышли во второй групповой раунд, где их соперниками будут соответственно команды из Венесуэлы и Польши. Игры пройдут в Фошане 6 и 8 сентября.

В группе D сборная Сербии взяла верх над командой Италии со счетом 92:77 (28:23, 22:19, 20:15, 22:20).

В составе сербской сборной самым результативным стал Богдан Богданович, набравший 31 очко. У итальянцев 26 очков на счету Данило Галлинари.

Сборная Сербии, набрав шесть очков, заняла первое место в группе D. Команда Италии с пятью очками стала второй.

Обе сборные вышли во второй групповой раунд, где их соперниками будут команды из Пуэрто-Рико и Испании.

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В группе А сборная Китая проиграла команде Венесуэлы со счетом 72:59 (18:10, 15:13, 18:18, 21:18).

За Венесуэлу 15 очков набрал Эйсслер Жиллен, в составе сборной Китая лучшим был Фан Шо — 13 очков.

Сборная Венесуэлы, набрав пять очков, заняла второе место в группе А и вместе с командой Польши вышла во второй групповой этап.

Китайская команда заняла третью строчку и выступит в турнире за 17-32-е места.

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В группе С сборная Испании вырвала победу у команды Ирана — 73:65 (18:21, 15:10, 19:22, 21:12).

В середине четвертой четверти испанцы уступали 59:62. 16 очков набрал центровой победителей Марк Газоль, на счету которого 6 подборов.

Испания финишировала на втором месте в группе, набрав шесть очков и обеспечив себе попадание во второй групповой турнир, а Иран — четвертый, у него в копилке три очка. 0