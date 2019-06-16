«Нью-Орлеан» и «Лейкерс» договорились об обмене Дэвиса

«Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» договорились об обмене игроками, информирует ESPN.

Договор предполагает, что в состав «Лейкерс» перейдет центровой Энтони Дэвис, тогда как в обратную сторону отправятся защитники Лонзо Болл и Джош Харт, а также форвард Брендон Ингрэм.

«Пеликанс» также получат три драфт-пика первого раунда, в том числе право четвертого выбора в первом раунде предстоящего драфта.

Контракт Дэвиса рассчитан до лета 2021 года, но уже через год он может стать неограниченно свободным агентом.

В минувшем регулярном чемпионате Дэвис в среднем набирал 25,9 очка, собирал 12,0 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 2,4 блок-шота. 0