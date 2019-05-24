ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Себастьян СотоСебастьян Сото покинул дом в 15 лет. Все ради осуществления футбольной мечты
  • 19:37
    • Федун: Лимит «8+17» в заявке — этой схеме альтернативы нет
  • 18:29
    • Смолов — приоритетная трансферная цель «Динамо»
  • 18:07
    • «МЮ» контактирует с представителями Гризманна
  • 17:53
    • «Ак Барс» усилился лучшим вратарем чемпионата Швеции
  • 17:11
    • Акинфеев намерен играть в ЦСКА как минимум до истечения контракта
    Все новости спорта

    Ватутин: К Итудису есть реальный интерес со стороны команд НБА

    ЦСКА Лига ВТБ НБА
    Президент ЦСКА Андрей Ватутин подчеркнул, что клуб попытается удержать на посту главного тренера Димитриса Итудиса.

    Димитрис Итудис
    Димитрис Итудис

    «Могу точно сказать, что сезон ЦСКА будет заканчивать под руководством Итудиса, это я гарантирую. Всё остальное — предмет переговоров.

    НБА? Я не являюсь его агентом, но из того, что слышал и знаю, к нему есть реальный интерес со стороны команд НБА.

    Два титула за пять лет дорогого стоят, тем более что и до ЦСКА у него было блестящее резюме. Но надеюсь, что мы придём к согласию, хотя это улица с двусторонним движением», — приводит слова Ватутина ТАСС.

    Напомним, Итудис работает в ЦСКА с 2014 года и за это время дважды приводил команду к победе в Евролиге. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • ЦСКА остановил европейский «Голден Стэйт» и вернулся на трон
  • 20/05/2019 в 12:01
    •
  • Прогноз
  • «Реймс» — «Пари Сен-Жермен»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уругвай и Норвегия много на забьют
  • Уругвай U20 — Норвегия U20. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Как стартуют Украина и США на молодежном ЧМ?
  • Украина U20 — США U20. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Закончит ли ПСЖ сезон на победной ноте?
  • «Реймс» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол «Манчестер Сити» — величайшая команда в истории АПЛИ дело далеко не только в результатах Вчера в 23:010
  • 12:26
    • «Бавария» готовит предложение «Ман Сити» по Сане
  • 12:14
    • Липпи повторно возглавил сборную Китая
  • 11:44
    • IIHF утвердил проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге
    Артем Анисимов Хоккей Неудержимые! Россия прошла США на Чемпионате мираОбыграв США в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею (4:3), сборная России вступает в борьбу за медали турнира Вчера в 19:370
  • Экспресс дня

  • ПСЖ и «Монако» бесцельно завершают сезон
  • 4.82
    •
  • 21:18
    • Химки« сравняли счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСОМ
  • 20:57
    • Нигерия разгромила Катар на молодежном ЧМ-2019
  • 20:43
    • Ватутин: К Итудису есть реальный интерес со стороны команд НБА
    Диего Симеоне Футбол Лето перемен. Как Симеоне перестроить «Атлетико»?Как «Атлетико Мадрид» может справиться с потерей ряда ключевых игроков Вчера в 21:060
  • 11:27
    • «Локомотив» начнет переговоры по трансферу Сорокина
  • 09:26
    • «Боруссии» Д нужен форвард «Ювентуса»
  • 20:30
    • Акинфеев: Матч с Хорватией по накалу и эмоциям превзошел матч с Испанией
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить