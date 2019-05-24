Ватутин: К Итудису есть реальный интерес со стороны команд НБА

Президент ЦСКАподчеркнул, что клуб попытается удержать на посту главного тренера

«Могу точно сказать, что сезон ЦСКА будет заканчивать под руководством Итудиса, это я гарантирую. Всё остальное — предмет переговоров.

НБА? Я не являюсь его агентом, но из того, что слышал и знаю, к нему есть реальный интерес со стороны команд НБА.

Два титула за пять лет дорогого стоят, тем более что и до ЦСКА у него было блестящее резюме. Но надеюсь, что мы придём к согласию, хотя это улица с двусторонним движением», — приводит слова Ватутина ТАСС.

Напомним, Итудис работает в ЦСКА с 2014 года и за это время дважды приводил команду к победе в Евролиге. 0