Ватутин: У «Реала» по-прежнему нет слабых мест, это чемпион и фаворит Евролиги

Президент ЦСКАподелился ожиданиями от полуфинала Евролиги с мадридским

«Можно ответить, что это разные сезоны и разные игры. Но можно сказать, что вместе с этим команды очень похожи друг на друга и не претерпели большого изменения состава.

Действительно, у соперника нет слабых мест, там великолепные и задняя, и передняя линии.

Нам будет трудно удивить друг друга, потому что мы друг друга хорошо знаем. Мне кажется, что всё решат какие-то маленькие детали и, конечно, настрой.

У них были разные варианты — заменять Дончича кем-то, не заменять. Но у них есть три пятёрки, и даже несмотря на то, что Дончич классный игрок и был важен для "Реала", сказать, что команда только благодаря ему выиграла "Финал четырёх", будет неправильно.

Поэтому у "Реала" по-прежнему нет слабых мест, это чемпион и фаворит Евролиги», — сказал Ватутин «Чемпионату». 0