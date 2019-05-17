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    Ватутин: У «Реала» по-прежнему нет слабых мест, это чемпион и фаворит Евролиги

    ЦСКА Евролига Реал М
    Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился ожиданиями от полуфинала Евролиги с мадридским «Реалом».

    Андрей Ватутин
    Андрей Ватутин

    «Можно ответить, что это разные сезоны и разные игры. Но можно сказать, что вместе с этим команды очень похожи друг на друга и не претерпели большого изменения состава.

    Действительно, у соперника нет слабых мест, там великолепные и задняя, и передняя линии.

    Нам будет трудно удивить друг друга, потому что мы друг друга хорошо знаем. Мне кажется, что всё решат какие-то маленькие детали и, конечно, настрой.

    У них были разные варианты — заменять Дончича кем-то, не заменять. Но у них есть три пятёрки, и даже несмотря на то, что Дончич классный игрок и был важен для "Реала", сказать, что команда только благодаря ему выиграла "Финал четырёх", будет неправильно.

    Поэтому у "Реала" по-прежнему нет слабых мест, это чемпион и фаворит Евролиги», — сказал Ватутин «Чемпионату». 0

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