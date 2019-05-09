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    «Милуоки» вышел в финал конференции, «Голден Стэйт» дожал «Хьюстон»

    НБА Милуоки Бакс Бостон Селтикс Голден Стэйт Уорриорз Хьюстон Рокетс
    В пятом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете разгромил «Бостон Селтикс» — 116:91 (22:19, 30:20, 28:23, 36:29).

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, набравший 20 очков. 19 баллов в активе Криса Миддлтона, 18 — у Эрика Бледсо.

    В составе проигравших дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов оформил Маркус Моррис. 15 баллов у Кайри Ирвинга, 14 — у Джейсона Тэйтума.

    «Милуоки» выиграл серию со счетом 4-1 и впервые с 2001 года вышел в финал Восточной конференции.

    «Милуоки» — «Бостон»

    Следующим соперником «Бакс» станет победитель пары «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» (3-2).

    В пятом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете взял верх над «Хьюстон Рокетс» — 104:99 (31:17, 26:26, 15:29, 32:27).

    В составе победителей дабл-дабл из 12 подборов и 11 результативных передач оформил Дрэймонд Грин. 27 баллов на счету Клэя Томпсона, 25 — у Стивена Карри.

    Кевин Дюрант записал на свой счет 22 балла, но не играл в заключительной четверти из-за травмы икроножной мышцы.

    У гостей Джеймс Харден набрал 31 очко. Пи Джей Такер оформил дабл-дабл из 13 баллов и 10 подборов.

    «Голден Стэйт» — «Хьюстон»

    «Голден Стэйт» повел в серии со счетом 3-2. Следующий матч состоится в Хьюстоне 11 мая. 0

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