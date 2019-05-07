ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи Эмери«Арсенал» посыпался. Все резко стало плохо
  • 23:56
    • «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов
  • 23:23
    • Тиаго Силва пропустит остаток сезона
  • 22:17
    • «Рома» переключилась на Сарри после отказа Конте
  • 22:06
    • «Химки» обыграли «Астану» во втором матче плей-офф
  • 21:18
    • Агуэро, Азар и Ван Дейк номинированы на приз лучшему игроку сезона в АПЛ
    Все новости спорта

    Куртинайтис: Я доволен тем, как сейчас играют «Химки»

    Химки Астана Лига ВТБ
    Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвел итоги второго матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Астаны» (94:64).

    Римас Куртинайтис
    Римас Куртинайтис

    «Рад победе и особенно тому, в каком стиле мы выиграли. Рад за игроков, ведь тренеру всегда приятно, когда ребята борются все сорок минут, независимо от результата.

    Были хорошие отрывки, были не очень, особенно сначала, но мы боролись и все, кто выходил со скамейки, сыграли в полную силу. Я доволен тем, как команда сейчас играет.

    Также хочу поблагодарить зрителей, которые хорошо болели. Мы всегда слышим их, сегодня поддержка была отличной», — цитирует Куртинайтиса пресс-служба клуба.

    После этой игры счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу подмосковного клуба. Следующий матч пройдет 10 мая на площадке «Астаны». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Аякс» — «Тоттенхэм»
  • 1.75
  • Сегодня в 22:00
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сент-Луис» или «Даллас» — кто выйдет в финал Запада?
  • «Сент-Луис» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Завоюет ли «Аякс» путевку в ЛЧ при родных трибунах?
  • «Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Прервет ли «бригада» серию поражений?
  • «Коламбус Крю» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставки
  • 1.49
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Коламбус» — «Бостон» Хоккей НХЛ. Вылет «Коламбуса» и трудовая победа «Колорадо»Результаты матчей плей-офф НХЛ 7 мая Вчера в 08:270
  • 12:49
    • Турбин обслужит матч «Зенит» — ЦСКА
  • 12:36
    • Игроки ЦСКА получили по 60 млн рублей за победу в Кубке Гагарина
  • 23:59
    • Бой Усика с Такамом отменен
    Рибери может выиграть с «Баварией» очередной Команда Юргена Клоппа проводит фантастический сезон, но сможет ли что-то выиграть? Футбол Топ-5 европейских чемпионатов: каким будет финиш?Кто окажется сильнее на финишной ленточке? Вчера в 05:550
  • Экспресс дня

  • «Барселона» не пожалеет «Ливерпуль»
  • 4.51
    •
  • 23:47
    • Бабель может вернуться в Турцию
  • 23:46
    • Райкович: «Химки» сейчас играют процентов на 80-90 от своей реальной силы
  • 23:33
    • «МЮ» возобновил интерес к защитнику «Лестера»
    «Тоттенхэм» Футбол АПЛ. Победы «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Челси», «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту», «МЮ» лишился шансов на ЛЧПодробности матчей 37-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 00:050
  • 23:27
    • Куртинайтис: Я доволен тем, как сейчас играют «Химки»
  • 23:15
    • Хомуха: Ребятам просто не хватило опыта
  • 23:09
    • Российская легкоатлетка дисквалифицирована на 12 лет
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить