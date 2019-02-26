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    «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Шарлотт», «Милуоки» победил «Чикаго»

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    В матче игрового дня в регулярного чемпионата НБА «Шарлотт» на домашней площадке уступил «Голден Стэйт» со счетом 110:121 (30:34, 30:34, 28:30, 22:23).

    «Чикаго» — «Милуоки»
    «Чикаго» — «Милуоки»
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    Дабл-даблами в составе победителей отметились: Демаркус Казинс (24 очка, 11 подборов) и Дрэймонд Грин (14 очков, 10 передач). 26 очков набрал Клэй Томпсон.

    В составе «Хорнетс» самым результативным стал центровой Коди Зеллер, который набрал 28 очков. На счету разыгрывающего гостей Кембы Уокера 23 очка и 5 потерь.

    «Голден Стэйт» лидирует в Западной конференции, «Шарлотт» идет восьмым в Восточной конференции.

    В другом матче игрового дня регулярного чемпионата НБА «Милуоки» на выезде победил «Чикаго» — 117:106 (25:38, 38:16, 27:26, 27:26).

    В составе победителей по 22 очка набрали Крис Миддлтон и Малкольм Брогдон. Яннис Адетокунбо не играл.

    У «Чикаго» дабл-дабл оформил Лаури Маркканен — 26 очков, 12 подборов. Робин Лопес набрал 26 очков.

    «Бакс» продлили победную серию до шести матчей и занимает первое место на Востоке. «Чикаго» — 13-й.

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Портленд» 110:123 (18:29, 30:42, 36:17, 26:35)
    «Детройт» — «Индиана» 113:109 (36:20, 19:31, 29:26, 29:32)
    «Бруклин» — «Сан-Антонио» 101:85 (28:20, 24:18, 29:21, 20:26)
    «Майами» — «Финикс» 121:124 (29:23, 34:29, 24:32, 34:40)
    «Хьюстон» — «Атланта» 119:111 (39:28, 21:32, 35:25, 24:26)
    «Нью-Орлеан» — «Филадельфия» 110:111 (24:31, 28:34, 31:28, 27:18)
    «Миннесота» — «Сакраменто» 112:105 (19:30, 44:23, 30:27, 19:25)
    «Мемфис» — «Лейкерс» 110:105 (34:31, 27:25, 26:25, 23:24) 0

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