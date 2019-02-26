«Голден Стэйт» в гостях обыграл «Шарлотт», «Милуоки» победил «Чикаго»

В матче игрового дня в регулярного чемпионата НБАна домашней площадке уступилсо счетом 110:121 (30:34, 30:34, 28:30, 22:23).

Дабл-даблами в составе победителей отметились: Демаркус Казинс (24 очка, 11 подборов) и Дрэймонд Грин (14 очков, 10 передач). 26 очков набрал Клэй Томпсон.

В составе «Хорнетс» самым результативным стал центровой Коди Зеллер, который набрал 28 очков. На счету разыгрывающего гостей Кембы Уокера 23 очка и 5 потерь.

«Голден Стэйт» лидирует в Западной конференции, «Шарлотт» идет восьмым в Восточной конференции.

В другом матче игрового дня регулярного чемпионата НБА «Милуоки» на выезде победил «Чикаго» — 117:106 (25:38, 38:16, 27:26, 27:26).

В составе победителей по 22 очка набрали Крис Миддлтон и Малкольм Брогдон. Яннис Адетокунбо не играл.

У «Чикаго» дабл-дабл оформил Лаури Маркканен — 26 очков, 12 подборов. Робин Лопес набрал 26 очков.

«Бакс» продлили победную серию до шести матчей и занимает первое место на Востоке. «Чикаго» — 13-й.

Другие результаты:

«Кливленд» — «Портленд» 110:123 (18:29, 30:42, 36:17, 26:35)

«Детройт» — «Индиана» 113:109 (36:20, 19:31, 29:26, 29:32)

«Бруклин» — «Сан-Антонио» 101:85 (28:20, 24:18, 29:21, 20:26)

«Майами» — «Финикс» 121:124 (29:23, 34:29, 24:32, 34:40)

«Хьюстон» — «Атланта» 119:111 (39:28, 21:32, 35:25, 24:26)

«Нью-Орлеан» — «Филадельфия» 110:111 (24:31, 28:34, 31:28, 27:18)

«Миннесота» — «Сакраменто» 112:105 (19:30, 44:23, 30:27, 19:25)

«Мемфис» — «Лейкерс» 110:105 (34:31, 27:25, 26:25, 23:24) 0