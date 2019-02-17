Звезды мира выиграли у Звезд России в Единой лиге ВТБ

одержали победу надв рамках звездного уик-энда Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 118:115 (36:33, 27:33, 31:23, 24:26).

Самыми результативными в составе победителей стали Дорелл Райт и Серхио Родригес, набравшие по 20 очков.

У Звезд России 30 баллов на свой счет записал Андрей Воронцевич, 18 баллов набрал Никита Курбанов.

В традиционном конкурсе трехочковых бросков лучшим стал Виталий Фридзон, который в финале оказался сильнее Дорелла Райта — 17:11.

В конкурсе данков победу одержал баскетболист «Химок» Вячеслав Зайцев, который в финале соперничал с Кендриком Перри. 0