ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрнесто ВальвердеВальверде — не тот, кто нужен «Барселоне»
  • 16:02
    • «Реал» дома проиграл «Жироне»
  • 19:57
    • Звезды мира выиграли у Звезд России в Единой лиге ВТБ
  • 19:07
    • Гол Кришито принес «Дженоа» победу над «Лацио»
  • 17:39
    • Касаткина с победы стартовала в Дубае
  • 15:32
    • Газизов: Вомбергар еще не подписал контракт с «Уфой»
    Все новости спорта

    Звезды мира выиграли у Звезд России в Единой лиге ВТБ

    Лига ВТБ
    Звезды мира одержали победу над Звездами России в рамках звездного уик-энда Единой лиги ВТБ.

    Звезды мира
    Звезды мира
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 118:115 (36:33, 27:33, 31:23, 24:26).

    Самыми результативными в составе победителей стали Дорелл Райт и Серхио Родригес, набравшие по 20 очков.

    У Звезд России 30 баллов на свой счет записал Андрей Воронцевич, 18 баллов набрал Никита Курбанов.

    В традиционном конкурсе трехочковых бросков лучшим стал Виталий Фридзон, который в финале оказался сильнее Дорелла Райта — 17:11.

    В конкурсе данков победу одержал баскетболист «Химок» Вячеслав Зайцев, который в финале соперничал с Кендриком Перри. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Наполи» — «Торино»
  • 1.79
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» — «Сампдория»: чего ожидать от матча?
  • «Интер» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Удастся ли «Фортуне» забить в Леверкузене?
  • «Байер» — «Фортуна». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Удержится ли «Севилья» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Вильярреал» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Три очка Панарина, гол и ассист КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 09:310
  • 18:54
    • СМИ: «Вест Хэм» хочет продлить контракт с Насри
  • 18:40
    • «Енисей» выиграл у датского клуба
  • 18:27
    • Рамос первым в истории чемпионата Испании получил 20 красных карточек
    «Адмирал» — «Салават Юлаев» Хоккей КХЛ. «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев», «Авангард» потерял шансы догнать «Барыс»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 16 февраля Вчера в 23:380
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды ПСЖ и «Наполи», домашний матч «Реала»
  • 3.34
    •
  • 20:08
    • «Валенсия» и «Эспаньол» голов не забили
  • 19:43
    • Монфис — победитель турнира в Роттердаме
  • 19:33
    • ХК «Сочи» уверенно разобрался с минским «Динамо»
    Мауро Икарди Футбол Где окажется Икарди? «Интер» может продать форвардаАргентинца лишили капитанской повязки в миланском клубе Вчера в 15:080
  • 18:11
    • Отец Неймара: Слухи про «Барселону» — это ложь
  • 17:56
    • Солари: У «Реала» по-прежнему есть шансы на успех в трех турнирах
  • 17:25
    • «Фиорентина» крупно обыграла СПАЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку