НБА. Харрис выиграл конкурс трехочковых, Диалло — лучший по броскам сверху

Легкий форвардстал победителем конкурса трехочковых бросков нав Шарлотт.

В решающей попытке Харрис набрал 26 очков. Главным соперником победителя стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри, которому удалось набрать 24 балла.

Легкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стал победителем конкурса мастерства.

В финале конкурса он победил разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трэя Янга, забросив трехочковый с центра площадки.

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Хамиду Диалло одержал победу в третьем конкурсе на Матче звезд НБА.

В решающей серии бросков он одолел разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Денниса Смита-младшего.

Матч всех звезд НБА пройдет 18 февраля. Начало — в 4 часа ночи по Москве.

