«Химки» уступили УНИКСу, потерпев третье поражение подряд

В составе победителей самым результативными стал Реймар Морган, записавший на свой счет 23 очка, шесть подборов и две передачи.
За гостей отличились Джордан Микки и Малкольм Томас, набравшие 19 и 10 очков соответственно.
УНИКС одержал третью победу кряду и занимает третье место в турнирной таблице, а «Химки», потерпевшие третье поражение кряду, расположились на третьей строчке.
В другом матче московский ЦСКА на выезде обыграл пермскую «Парму» со счетом 79:69 (24:16, 13:20, 30:16, 11:14).
Самыми результативными в составе победителей стали Уилл Клайберн (18 очков), Серхио Родригес (17) и Иван Ухов (11).
За хозяев отличились Эйгирдас Лукаускас (14), Иван Лазарев (11) и Кен Браун (10).
ЦСКА лидирует в турнирной таблице, а «Парма» расположилась на 13-й строчке, потерпев седьмое поражение кряду. 0