«Химки» уступили УНИКСу, потерпев третье поражение подряд

Казанскийв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл подмосковные— 73:58 (21:9, 17:15, 16:21, 19:13).

В составе победителей самым результативными стал Реймар Морган, записавший на свой счет 23 очка, шесть подборов и две передачи.

За гостей отличились Джордан Микки и Малкольм Томас, набравшие 19 и 10 очков соответственно.

УНИКС одержал третью победу кряду и занимает третье место в турнирной таблице, а «Химки», потерпевшие третье поражение кряду, расположились на третьей строчке.

В другом матче московский ЦСКА на выезде обыграл пермскую «Парму» со счетом 79:69 (24:16, 13:20, 30:16, 11:14).

Самыми результативными в составе победителей стали Уилл Клайберн (18 очков), Серхио Родригес (17) и Иван Ухов (11).

За хозяев отличились Эйгирдас Лукаускас (14), Иван Лазарев (11) и Кен Браун (10).

ЦСКА лидирует в турнирной таблице, а «Парма» расположилась на 13-й строчке, потерпев седьмое поражение кряду. 0