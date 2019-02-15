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    «Химки» уступили УНИКСу, потерпев третье поражение подряд

    Лига ВТБ Химки УНИКС ЦСКА Парма
    Казанский УНИКС в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл подмосковные «Химки» — 73:58 (21:9, 17:15, 16:21, 19:13).

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    В составе победителей самым результативными стал Реймар Морган, записавший на свой счет 23 очка, шесть подборов и две передачи.

    За гостей отличились Джордан Микки и Малкольм Томас, набравшие 19 и 10 очков соответственно.

    УНИКС одержал третью победу кряду и занимает третье место в турнирной таблице, а «Химки», потерпевшие третье поражение кряду, расположились на третьей строчке.

    В другом матче московский ЦСКА на выезде обыграл пермскую «Парму» со счетом 79:69 (24:16, 13:20, 30:16, 11:14).

    Самыми результативными в составе победителей стали Уилл Клайберн (18 очков), Серхио Родригес (17) и Иван Ухов (11).

    За хозяев отличились Эйгирдас Лукаускас (14), Иван Лазарев (11) и Кен Браун (10).

    ЦСКА лидирует в турнирной таблице, а «Парма» расположилась на 13-й строчке, потерпев седьмое поражение кряду. 0

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