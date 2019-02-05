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    «Хьюстон» нанес «Финиксу» 11 поражение подряд, «Детройт» разгромил «Денвер»

    НБА Сакраменто Кингз Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз Хьюстон Рокетс Индиана Пэйсерс Бруклин Нетс Милуоки Бакс Вашингтон Уизардс Атланта Хоукс Денвер Наггетс Детройт Пистонс
    «Хьюстон» обыграл «Финикс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 118:110 (32:28, 31:29, 31:23, 24:30).

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден
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    Самым результативным игроком матча стал защитник победителей Джеймс Харден — у него 44 очка. Еще 18 очков заработал Крис Пол. У «Финикса» 25 очков набрал Джош Джексон, еще 23 — Келли Убре.

    «Санз» (11-44) потерпели 11-е поражение подряд и занимают последнее место в Западной конференции. «Рокетс» (31-22) выиграли пятую встречу из последних семи и находятся на шестой строке на Западе.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт» на домашнем паркете разгромил «Денвер» — 129:103 (34:36, 34:19, 29:28, 32:20).

    В составе победителей дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов оформил центровой Андре Драммонд. 21 балл на счету Стэнли Джонсона. У «Денвера» дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов в активе Мэйсона Пламли.

    «Детройт» (23-29) занимает девятое место в Восточной конференции, «Денвер» (37-16) — второй на Западе.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Атланта» 129:137 (20:35, 37:26, 32:38, 40:38)
    «Бруклин» — «Милуоки» 94:113 (17:23, 25:28, 22:36, 30:26)
    «Нью-Орлеан» — «Индиана» 107:109 (20:25, 30:28, 24:30, 33:26)
    «Сакраменто» — «Сан-Антонио» 127:112 (37:25, 26:34, 35:27, 29:26) 0

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