Баскетболистов «Химок» эвакуировали во время тренировки

Тренировка баскетбольныхбыла сорвана после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.

«Химки» не смогли завершить тренировку twitter.com/khimkibasket 1000 Фрибет для всех Забрать!

В здании баскетбольного центра Московской области работают спецслужбы.

Во вторник в Москве и области прошла волна сообщений о якобы минировании социальных объектов, среди которых были торговые центры и кинотеатры. Более 150 объектов в столице и области получили сообщения об угрозах взрывов, эвакуированы более 50 тысяч человек.

«У команды была тренировка, она уже подходила к концу, нам просто объявили, что срочная эвакуация, что это не учебная тревога, что всем нужно срочно покинуть здание. Игроки собрались и уехали домой, они только не успели принять душ, в здании до сих пор продолжаются работы, нам сказали, что они будут продолжаться часа два-три, а также посоветовали разъезжаться по домам. Паники никакой не было, у нас часто проходят учения, это дело проверяют постоянно», — заявили в пресс-службе. 0