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    Баскетболистов «Химок» эвакуировали во время тренировки

    Химки Лига ВТБ
    Тренировка баскетбольных «Химок» была сорвана после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.

    «Химки» не смогли завершить тренировку
    «Химки» не смогли завершить тренировку
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    В здании баскетбольного центра Московской области работают спецслужбы.

    Во вторник в Москве и области прошла волна сообщений о якобы минировании социальных объектов, среди которых были торговые центры и кинотеатры. Более 150 объектов в столице и области получили сообщения об угрозах взрывов, эвакуированы более 50 тысяч человек.

    «У команды была тренировка, она уже подходила к концу, нам просто объявили, что срочная эвакуация, что это не учебная тревога, что всем нужно срочно покинуть здание. Игроки собрались и уехали домой, они только не успели принять душ, в здании до сих пор продолжаются работы, нам сказали, что они будут продолжаться часа два-три, а также посоветовали разъезжаться по домам. Паники никакой не было, у нас часто проходят учения, это дело проверяют постоянно», — заявили в пресс-службе. 0

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