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    «Голден Стэйт» выиграл девятый матч подряд, «Оклахома» обыграла «Нью-Орлеан»

    НБА Оклахома-Сити Тандер Вашингтон Уизардс Голден Стэйт Уорриорз Финикс Санз Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Лейкерс Миннесота Тимбервулвз
    В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Вашингтон» — 126:118 (37:28, 30:31, 37:33, 22:26).

    Стефен Карри
    Стефен Карри
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    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, который набрал 38 очков. В составе «Вашингтона» дабл-даблами отметились Брэдли Бил (22 очка и 10 подборов) и Томаш Саторански (20 очков и 10 результативных передач).

    «Воины» (34-14) одержали девятую победу кряду и закрепились на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. У «Вашингтона» (20-27) два поражения в четырёх встречах.

    В другом матче дня «Оклахома» дома обыграла «Нью-Орлеан» со счетом 122:116 (28:28, 37:25, 33:29, 24:34).

    В составе «Оклахомы» трипл-дабл из 23 очков, 17 подборов и 16 результативных передач оформил Расселл Уэстбрук. Дабл-даблами отметились Пол Джордж (23 очка и 11 подборов) и Стивен Адамс (20 очков и 13 подборов).

    У «Нью-Орлеана» дабл-даблы оформили Джру Холидэй (22 очка и 13 результативных передач) и Элфрид Пэйтон (15 очков и 12 передач).

    «Оклахома» (30-18) одержала четвертую победу кряду и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «пеликанов» (22-27) четыре поражения в пяти матчах.

    Другие результаты:

    «Финикс» — «Портленд» 106:120 (31:30, 21:26, 24:32, 30:32)
    «Лейкерс» — «Миннесота» 105:120 (29:28, 32:30, 21:26, 23:36) 0

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