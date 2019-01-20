«Зенит» нанес ЦСКА первое поражение в Единой лиге ВТБ

«Зенит» — ЦСКА
ЦСКА
Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал центровой Джалейн Рейнольдс, набравший 21 очко.
В составе гостей отличился Джоэл Боломбой, на счету которого дабл-дабл — 10 очков и 12 подборов. Разыгрывающий Серхио Родригес отметился 15 очками
ЦСКА потерпел первое поражение в Единой лиге ВТБ в нынешнем сезоне. При этом армейцы проигрывают в Санкт-Петербурге в третьем сезоне подряд.
В своих следующих матчах в турнире 27 января «Зенит» сыграет в гостях с «Калевом», а ЦСКА — с «Цмоки-Минск». 0