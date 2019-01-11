«Бостон» прервал серию побед, «Денвер» разгромил «Клипперс»

В матче игрового дня регулярного сезона НБАна выезде уступил— 99:115.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бостона» Кайри Ирвинг, набравший 22 очка. 18 баллов на счету Маркуса Смарта, он реализовал 4 броска из 8 из-за дуги.

В составе «Хит» 19 очков набрал Дуэйн Уэйд. Джастис Уинслоу оформил дабл-дабл из 13 баллов и 11 результативных передач.

«Бостон» (25-16) прервал серию побед из четырех матчей, «кельты» — пятые в турнирной таблице Восточной конференции. «Майами» (20-20) — шестой.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер» (28-12) дома разгромил «Клипперс» (24-17) — 121:100.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джамал Маррей, набравший 23 очка. Никола Йокич оформил трипл-дабл из 18 баллов, 14 подборов и 10 результативных передач.

У калифорнийцев 19 очков в активе Лу Уильямса, по 18 — у Тобиаса Харриса и Данило Галлинари.

«Денвер» (28-12) — лидер Западной конференции, «Клипперс» (24-17) занимает пятую позицию там же.

Другие результаты:

«Сакраменто» — «Детройт» 112:102 (34:21, 31:27, 26:26, 21:28)

«Сан-Антонио» — «Оклахома» 154:147 ОТ (33:23, 37:40, 35:30, 25:37, 24:17) 0