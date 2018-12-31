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    «Портленд» разгромил «Филадельфию», «Торонто» дома обыграл «Чикаго»

    НБА Орландо Мэджик Детройт Пистонс Торонто Рэпторс Чикаго Буллз Майами Хит Миннесота Тимбервулвз Даллас Маверикс Оклахома-Сити Тандер Портленд Трэйл Блэйзерс Филадельфия Сиксерс Лос-Анджелес Лейкерс Сакраменто Кингз
    В матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд» на домашнем паркете разгромил «Филадельфию» — 129:95 (31:20, 39:21, 36:26, 23:28).

    Си Джей Макколлум
    Си Джей Макколлум
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    Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Си Джей Макколлум, набравший 35 очков. 16 баллов на счету Аль-Фарука Амину. В составе «Филадельфии» 19 очков набрал Бен Симмонс. Он реализовал только 5 штрафных бросков из 10.

    «Портленда» (21-16) идет на седьмом месте в Западной конференции. «Филадельфии» (23-14) — четвертая на Востоке.

    В другом матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» обыграл «Чикаго» со счетом 95:89 (14:20, 26:19, 28:26, 27:24).

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, в активе которого 27 очков и 9 подборов. Дабл-даблом из 20 очков и 12 подборов отметился Паскаль Сиакам.

    Самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал Лаури Маркканен, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. Дабл-дабл также в активе Уэнделла Картера (16 очков, 11 подборов).

    «Торонто» (27-11) расположился на второй позиции в Восточной конференции, «Чикаго» (10-27) — 13-й.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Детройт» 109:107 (31:21, 31:38, 23:24, 24:24)
    «Майами» — «Миннесота» 104:113 (19:30, 35:25, 23:31, 27:27)
    «Даллас» — «Оклахома» 105:103 (27:28, 30:31, 27:14, 21:30)
    «Лейкерс» — «Сакраменто» 121:114 (37:31, 27:37, 28:28, 29:18) 0

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