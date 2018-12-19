«Кливленд» прервал победную серию «Индианы», «Лейкерс» обыграл «Бруклин»

в гостях потерпел поражение отсо счетом 110:115 (32:33, 25:29, 26:28, 27:25).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Д`Анджело Расселл — 22 очка и 13 подборов. За «Лейкерс» дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов оформил Леброн Джеймс.

Эта победа стала для «Нетс» (17-13) шестой подряд и занимает пятое место на Западе. «Лейкерс» (18-13) — четвертый.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд» прервал победную серию «Индианы» из семи встреч, взяв верх в гостях со счетом 92:91 (21:19, 24:25, 22:24, 25:23).

Форвард «Кливленда» Ларри Нэнсу оформил дабл-дабл из 15 очков и 16 подборов. 17 баллов на счету Родни Худа. В составе «Индианы» 17 очков набрал Домантас Сабонис. Дабл-дабл из 12 баллов и 10 подборов оформил Майлз Тёрнер.

«Кливленд» (8-23) — 13-й на Востоке, «Индиана» (20-11) занимает третью позицию.

Другие результаты:

«Атланта» — «Вашингтон» 118:110 (35:24, 23:30, 24:28, 36:28)

«Денвер» — «Даллас» 126:118 (34:33, 40:36, 31:26, 21:23) 0