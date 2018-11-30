Сборная России в овертайме вырвала победу у команды Финляндии

Сборнаянанесла поражение командев выездном матче отборочного турнира на ЧМ-2019.

Встреча, которая прошла в Эспоо, завершилась со счетом 77:75 ОТ (13:18, 14:18, 20:21, 21:11, 9:7) в пользу подопечных Сергея Базаревича.

Российские баскетболисты проиграли три стартовые четверти, но в заключительном игровом отрезке совершили камбек, а в овертайме дожали соперника.

Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, записавший себе в актив 26 очков, 7 подборов и 5 передач. Виталий Фридзон набрал 10 очков.

У Финляндии 24 очками отметился Шон Хафф.

Следующий матч сборная России проведет против команды Чехии 3 декабря. 0