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    Сборная России в овертайме вырвала победу у команды Финляндии

    Сборная России Сборная Финляндии
    Сборная России нанесла поражение команде Финляндии в выездном матче отборочного турнира на ЧМ-2019.

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    Встреча, которая прошла в Эспоо, завершилась со счетом 77:75 ОТ (13:18, 14:18, 20:21, 21:11, 9:7) в пользу подопечных Сергея Базаревича.

    Российские баскетболисты проиграли три стартовые четверти, но в заключительном игровом отрезке совершили камбек, а в овертайме дожали соперника.

    Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, записавший себе в актив 26 очков, 7 подборов и 5 передач. Виталий Фридзон набрал 10 очков.

    У Финляндии 24 очками отметился Шон Хафф.

    Следующий матч сборная России проведет против команды Чехии 3 декабря. 0

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