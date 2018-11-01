«Голден Стэйт» справился с «Нью-Орлеаном», Джеймс принес победу «Лейкерс»

дома одержал победу над— 131:121.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «воинов» Стивен Карри, набравший 37 очков, он реализовал 7 из 11 трехочковых бросков. 24 балла в активе Кевина Дюранта, 18 — у Клэя Томпсона. На счету Дрэймонда Грина дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов.

В составе гостей 28 баллов набрал Джру Холидэй. Дабл-даблами отметились Никола Миротич (26 очков и 12 подборов), Энтони Дэвис (17 баллов и 12 подборов) и Джулиус Рэндл (11 очков и 10 подборов).

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома одержал победу над «Даллас Маверикс» — 114:113. Леброн Джеймс стал самым результативным игроком встречи, набрав 29 баллов. 18 очков в активе Кайла Кузмы, 17 — у Брэндона Ингрэма. Центровой Джавэйл Макги оформил дабл-дабл из 16 баллов и 15 подборов.

У «Далласа» 21 очко набрал Уэсли Мэттьюз, дабл-даблами отметились Деандре Джордан (10 баллов и 12 подборов) и Хосе-Хуан Бареа (15 очков и 10 результативных передач).

Другие результаты:

«Бруклин» — «Детройт» — 120:119 ОТ (28:22, 26:38, 23:23, 33:27, 10:9)

«Миннесота» — «Юта» — 128:125 (32:25, 33:31, 36:40, 27:29)

«Чикаго» — «Денвер» — 107:108 ОТ (24:28, 24:23, 30:29, 20:18, 9:10)

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана» — 101:107 (25:28, 27:22, 29:27, 20:30)

«Финикс» — «Сан-Антонио» — 90:120 (15:28, 24:32, 27:34, 24:26) 0