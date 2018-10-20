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    38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Юту»

    НБА Голден Стэйт Уорриорз Юта Джаз Орландо Мэджик Шарлотт Хорнетс Бруклин Нетс Нью-Йорк Никс Сакраменто Кингз Торонто Рэпторс Бостон Селтикс Мемфис Гриззлиз Атланта Хоукс Миннесота Тимбервулвз Кливленд Кавальерс Милуоки Бакс Индиана Пэйсерс Лос-Анджелес Клипперс Оклахома-Сити Тандер
    В матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт» в гостях переиграл «Юту» — 124:123 (32:34, 37:47, 28:22, 27:20). Победу действующим чемпионам принес бросок Кевина Дюранта за две секунды до окончания основного времени.

    Кевин Дюрант
    Кевин Дюрант
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    Также он стал самым результативным игроком встречи, набрав 38 очков. 31 балл на счету защитника Стивена Карри, он реализовал 5 из 9 трехочковых бросков. В составе «Юты» 27 очков в активе Джо Инглса. Дабл-даблами отметились Руди Гобер (16 баллов и 11 подборов) и Рики Рубио (13 очков и 10 результативных передач).

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Шарлотт» 88:120 (10:22, 21:29, 23:31, 34:38)
    «Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк» 107:105 (33:24, 24:26, 17:26, 33:29)
    «Нью-Орлеан» — «Сакраменто» 149:129 (40:32, 32:31, 38:27, 39:39)
    «Торонто» — «Бостон» 113:101 (18:25, 31:28, 33:26, 31:22)
    «Мемфис» — «Атланта» 131:117 (37:33, 40:28, 29:21, 25:35)
    «Миннесота» — «Кливленд» 131:123 (32:30, 39:24, 33:41, 27:28)
    «Милуоки» — «Индиана» 118:101 (30:25, 32:28, 31:23, 25:25)
    «Клипперс» — «Оклахома» 108:92 (27:20, 21:26, 23:31, 37:15) 0

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