38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Юту»

Также он стал самым результативным игроком встречи, набрав 38 очков. 31 балл на счету защитника Стивена Карри, он реализовал 5 из 9 трехочковых бросков. В составе «Юты» 27 очков в активе Джо Инглса. Дабл-даблами отметились Руди Гобер (16 баллов и 11 подборов) и Рики Рубио (13 очков и 10 результативных передач).
Другие результаты:
«Орландо» — «Шарлотт» 88:120 (10:22, 21:29, 23:31, 34:38)
«Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк» 107:105 (33:24, 24:26, 17:26, 33:29)
«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» 149:129 (40:32, 32:31, 38:27, 39:39)
«Торонто» — «Бостон» 113:101 (18:25, 31:28, 33:26, 31:22)
«Мемфис» — «Атланта» 131:117 (37:33, 40:28, 29:21, 25:35)
«Миннесота» — «Кливленд» 131:123 (32:30, 39:24, 33:41, 27:28)
«Милуоки» — «Индиана» 118:101 (30:25, 32:28, 31:23, 25:25)
«Клипперс» — «Оклахома» 108:92 (27:20, 21:26, 23:31, 37:15) 0