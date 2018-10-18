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    ЦСКА обыграл «Дарушшафаку» в матче Евролиги

    Евролига ЦСКА
    Баскетболисты московского ЦСКА победили турецкую «Дарюшшафаку» в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.

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    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 80:75 (19:17, 12:21, 26:10, 23:27) в пользу хозяев площадки.

    Самым результативным в составе победителей стал Никита Курбанов, набравший 13 очков и собравший 8 подборов. У «Дарушшафаки» 15 очков в активе Стэнтона Кидда, дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов оформил Майкл Эрик.

    «Армейцы» одержали третью победу и вышли на первое место в турнирной таблице Евролиги. Второе место занимает «Фенербахче», третье — «Олимпиакос». «Дарушафака» идет на 12-й строчке. 0

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