ЦСКА обыграл «Дарушшафаку» в матче Евролиги

Баскетболисты московскогопобедили турецкуюв домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 80:75 (19:17, 12:21, 26:10, 23:27) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе победителей стал Никита Курбанов, набравший 13 очков и собравший 8 подборов. У «Дарушшафаки» 15 очков в активе Стэнтона Кидда, дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов оформил Майкл Эрик.

«Армейцы» одержали третью победу и вышли на первое место в турнирной таблице Евролиги. Второе место занимает «Фенербахче», третье — «Олимпиакос». «Дарушафака» идет на 12-й строчке. 0