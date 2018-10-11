«Орландо» без Мозгова победил «Мемфис»

Баскетболистынанесли поражениев предсезонном матче НБА.

Встреча, которая прошла в Орландо, завершилась со счетом 102:86 (25:20, 29:21, 32:21, 16:24).

В составе победителей по 15 очков набрали Джонатан Айзек и Аарон Гордон. У «Мемфиса» 24 очка на счету Майка Конли.

Российский центровой Тимофей Мозгов по решению тренерского штаба на паркет не выходил.

В другом матче «Лос-Анджелес Лейкерс» взял верх над действующим чемпионом НБА «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 123:113 (31:34, 30:23, 40:35, 22:21).

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Брэндон Ингрэм, набравший 26 очков, 22 балла на счету Кайла Кузмы. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

В составе «Уорриорз» 23 очка набрал Стивен Карри, 20 баллов на счету Клэя Томпсона, 18 — у Кевина Дюранта.

Результаты других матчей:

«Детройт» — «Вашингтон» — 97:102

«Торонто» — «Бруклин» — 119:91

«Атланта» — «Сан-Антонио» — 130:127

«Майами» — «Нью-Орлеан» — 140:128

«Чикаго» — «Индиана» — 104:89

«Портленд» — «Финикс» — 116:83 0