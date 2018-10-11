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    «Орландо» без Мозгова победил «Мемфис»

    НБА Орландо Мэджик Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Детройт Пистонс Вашингтон Уизардс Торонто Рэпторс Бруклин Нетс Атланта Хоукс Сан-Антонио Спёрс Майами Хит Чикаго Буллз Индиана Пэйсерс Портленд Трэйл Блэйзерс Финикс Санз
    Баскетболисты «Орландо Мэджик» нанесли поражение «Мемфис Гризлис» в предсезонном матче НБА.

    Баскетболисты «Орландо»
    Баскетболисты «Орландо»
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    Встреча, которая прошла в Орландо, завершилась со счетом 102:86 (25:20, 29:21, 32:21, 16:24).

    В составе победителей по 15 очков набрали Джонатан Айзек и Аарон Гордон. У «Мемфиса» 24 очка на счету Майка Конли.

    Российский центровой Тимофей Мозгов по решению тренерского штаба на паркет не выходил.

    В другом матче «Лос-Анджелес Лейкерс» взял верх над действующим чемпионом НБА «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 123:113 (31:34, 30:23, 40:35, 22:21).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Брэндон Ингрэм, набравший 26 очков, 22 балла на счету Кайла Кузмы. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

    В составе «Уорриорз» 23 очка набрал Стивен Карри, 20 баллов на счету Клэя Томпсона, 18 — у Кевина Дюранта.

    Результаты других матчей:

    «Детройт» — «Вашингтон» — 97:102
    «Торонто» — «Бруклин» — 119:91
    «Атланта» — «Сан-Антонио» — 130:127
    «Майами» — «Нью-Орлеан» — 140:128
    «Чикаго» — «Индиана» — 104:89
    «Портленд» — «Финикс» — 116:83 0

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