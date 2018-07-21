ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиПять вопросов по МКЧ: новый «Реал», свежий «Ливерпуль» и грустный Моуриньо
  • 20:01
    • «Зенит» заинтересован в хавбеке «Барселоны»
  • 19:04
    • «Бавария» одержала волевую победу над ПСЖ
  • 18:48
    • «Челси» может купить Пьянича вместо Головина
  • 18:32
    • Лёв: Неудача Германии на ЧМ-2018 связана с отношением к игре
  • 18:11
    • Братья Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры
    Все новости спорта

    Родригес допустил возможность ухода из ЦСКА в НБА

    ЦСКА Лига ВТБ НБА
    Разыгрывающий защитник ЦСКА Серхио Родригес допустил возможность возвращения в НБА.

    Серхио Родригес
    Серхио Родригес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    32-летний Родригес перешёл в ЦСКА в 2017 году из «Филадельфии 76». Также он играл в «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Сакраменто Кингс» и «Нью-Йорк Никс».

    «Не могу сказать точно. Сейчас думаю только о ближайшем будущем. В прошлом году я знал, что хочу оказаться в том месте, где мог быть уже давно, — в ЦСКА.

    Я очень хорошо адаптировался в команде, привык к жизни здесь. Но посмотрим, что произойдёт в будущем», — сказал Родригес в интервью EFE.

    Контракт Родригеса с ЦСКА заключён по схеме «2+1». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Миннесота» — «Лос-Анджелес»
  • 2,18
  • Послезавтра в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Зенит» забивать?
  • «Зенит» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1,78
    •
  • «Филадельфии» пора прервать серию неудач против «Гэлакси»
  • «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставки
  • 2,08
    •
  • «Быки» не проиграют в Хьюстоне
  • «Хьюстон Динамо» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1,89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Джанфранко Дзола Футбол Гигант маленького ростаИстория Джанфранко Дзолы, который еще во время игровой карьеры стал символом «Челси», а теперь возвращается в клуб, но уже в роли тренера Вчера в 12:560
  • 17:11
    • СМИ: Месси и Сампаоли поругались во время чемпионата мира
  • 15:03
    • ЦСКА и «Енисей» победителя не определили
  • 14:47
    • «Зенит» близок к подписанию защитника «Эспаньола»
    Через четыре года у аргентинцев могут появиться новые герои Футбол Взгляд в будущее. Какими будут сборные Аргентины, Франции и Германии в 2022 годуПора подумать о следующем чемпионате мира по футболу 19/07/2018 в 20:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Тухель против Ковача
  • 9,75
    •
  • 20:13
    • Родригес допустил возможность ухода из ЦСКА в НБА
  • 19:49
    • Черчесов: Пусть Гассиеву повезет чуть больше, чем сборной России на ЧМ-2018
  • 19:33
    • Белоруков стал игроком «Анжи»
    Сборная России Футбол Лето, которое мы не забудемПять самых ярких впечатлений от чемпионата мира-2018 Вчера в 02:190
  • 13:36
    • У «Милана» полностью сменилось руководство
  • 10:34
    • Черчесов: Мне нравится тренировать сборную России
  • 10:06
    • «Локомотив» и «Барселона» не могут договориться по трансферу Видаля
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •