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    «Голден Стэйт» одержал вторую победу над «Нью-Орлеаном»

    НБА Голден Стэйт Уорриорз
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    Кевин Дюрант
    На фото:Кевин Дюрант
    Баскетболисты «Голден Стэйт» нанесли поражение «Нью-Орлеану» во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА — 121:116 (27:29, 31:26, 30:31, 33:30).

    Наибольший вклад в успех хозяев внес Кевин Дюрант, набравший 29 очков. Разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри вернулся в строй после травмы, выйдя со скамейки запасных и набрав 28 очков (8 из 15 бросков с игры, включая 5 из 10 трехочковых), а также сделав 7 подборов, 2 передачи и 3 перехвата. Дрэймонд Грин остановился в шаге от трипл-дабла — 20 очков, 9 подборов и 12 передач.

    У «Пеликанс» выделялись Энтони Дэвис (25 очков и 15 подборов) и Рэджон Рондо (22 очка и 12 передач).

    «Воины» повели в серии 2-0. Третий матч состоится 4 мая на площадке «Нью-Орлеана».


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