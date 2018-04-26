«Атланта» осталась без главного тренера

покинул пост главного тренера «Атланты», сообщает официальный сайт клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Ранее «Хоукс» дали Буденхольцеру разрешение на собеседования в других командах, тренер уже провел встречи с руководителями «Финикса» и «Нью-Йорка».

Буденхольцер возглавил «Атланту» в 2013 году после 17 лет, проведенных в качестве ассистента главного тренера «Сан-Антонио». Под его руководством «Хоукс» добились результата 213-197, впервые в истории клуба выиграли 60 матчей за сезон и впервые вышли в финал Восточной конференции. В 2015 году он признавался лучшим тренером НБА.