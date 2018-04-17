Барцокас: К первому матчу с ЦСКА мы снова походим не полностью здоровыми

Главный тренер «Химок»рассказал о кадровых проблемах накануне старта серии Евролиги против

«Думаю, что команды уже ничем друг друга удивить не смогут. В этом сезоне мы провели много матчей, и сюрпризов уже нет. Баскетбол — очень объективная и справедливая игра, где нечасто случаются сюрпризы.

Важный момент в том, что к первому матчу мы снова походим не полностью здоровыми, так как нам не сможет помочь Ханикатт и, возможно, Гилл. Постараемся решить эту проблему.

Получить шанс на победу в матче с ЦСКА можно только, играя как команда», — приводит официальный сайт «Химок» слова Барцокаса.

В первом матче четвертьфинальной серии Евролиги сыграют московский ЦСКА и подмосковные «Химки». Их встреча пройдет в Москве 17 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

На предварительном этапе ЦСКА финишировал первым, выиграв 24 матча из 30. Химчане стали восьмыми, отпраздновав викторию в 16 встречах из 30 сыгранных.