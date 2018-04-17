ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Барцокас: К первому матчу с ЦСКА мы снова походим не полностью здоровыми

    Химки ЦСКА Евролига
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Георгиос Барцокас
    На фото:Георгиос Барцокас
    Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас рассказал о кадровых проблемах накануне старта серии Евролиги против ЦСКА.

    «Думаю, что команды уже ничем друг друга удивить не смогут. В этом сезоне мы провели много матчей, и сюрпризов уже нет. Баскетбол — очень объективная и справедливая игра, где нечасто случаются сюрпризы.

    Важный момент в том, что к первому матчу мы снова походим не полностью здоровыми, так как нам не сможет помочь Ханикатт и, возможно, Гилл. Постараемся решить эту проблему.

    Получить шанс на победу в матче с ЦСКА можно только, играя как команда», — приводит официальный сайт «Химок» слова Барцокаса.

    В первом матче четвертьфинальной серии Евролиги сыграют московский ЦСКА и подмосковные «Химки». Их встреча пройдет в Москве 17 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

    На предварительном этапе ЦСКА финишировал первым, выиграв 24 матча из 30. Химчане стали восьмыми, отпраздновав викторию в 16 встречах из 30 сыгранных.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Кевин ГарнеттПрощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонКоби БрайантПрощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезонаПразднования «Кливленда»НБА. Сезон рекордов на фоне величия ДжеймсаВ Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезонMVP матча Зак ЛавинЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойРассел УээстбрукЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Лос-Анджелес» должен размочить счет в серии с «Вегасом»
  • «Лос-Анджелес» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 18 апреля
  • 1,72
    •
  • Сможет ли «Миннесота» сравнять счет в серии с «Виннипегом»?
  • «Миннесота» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 18 апреля
  • 1,88
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 22:48
    • «Зенит» победил «Калев»
  • 08:18
    • «Индиана» победила в Кливленде, «Хьюстон» одолел «Миннесоту»
  • 16/04
    • «Бостон» в овертайме победил «Милуоки»
  • 15/04
    • «Торонто» обыграл «Вашингтон», «Филадельфия» разгромила «Майами»
  • 15/04
    • «Голден Стэйт» выиграл первый матч плей-офф у «Сан-Антонио»
  • 13/04
    • «Локомотив-Кубань» уступил в финале Еврокубка
  • 13/04
    • Двух россиянок выбрали на драфте женской НБА
  • 12/04
    • 33 очка Чераповича не спасли «Цмоки-Минск» в матче с «Химками»
  • 12/04
    • «Нью-Йорк» уволил главного тренера
  • 12/04
    • Определились все пары плей-офф НБА
  • 12/04
    • «Миннесота» в овертайме победила «Денвер» и вышла в плей-офф
  • 11/04
    • ЦСКА вырвал победу у «Калева»
  • 11/04
    • Евролига оштрафовала УНИКС на 45 тысяч евро
  • 11/04
    • «Юта» разгромила «Голден Стэйт», «Филадельфия» одержала 15-ю победу подряд
  • 10/04
    • «Локомотив» проиграл «Дарюшафаке» в первом матче финала Кубка Европы
  • 10/04
    • «Лейкерс» подпишут ветерана G-лиги
  • 10/04
    • «Денвер» обыграл «Портленд», «Майами» уступил «Оклахоме»
  • 10/04
    • Симмонс и Йокич признаны лучшими игроками недели в НБА
  • 09/04
    • «Химки» дома победили «Парму»
  • 09/04
    • ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород»
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США