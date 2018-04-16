«Индиана» победила в Кливленде, «Хьюстон» одолел «Миннесоту»

в выездном матче четвертьфинальной серии в Восточной конференции обыграласо счетом 98:80 (33:14, 22:24, 18:27, 25:15).

Наибольший вклад в успех гостей внес Виктор Оладипо, набравший 32 очка и сделавший 6 подборов и 4 перехвата.

Лучшим в составе хозяев стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 24 очков, 12 передач и 10 подборов. 9 очков и 17 подборов на счету Кевина Лава.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Индианы».

«Кливленд» — «Индиана»

на домашней площадке выиграла у– 116:108 (25:25, 29:23, 27:24, 35:36).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тандер» Пол Джордж, набравший 36 очков и сделавший 7 подборов. Дабл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 8 передач записал на свой счет Расселл Уэстбрук.

Лучшим в составе «Джаз» стал Донован Митчелл, набравший 27 очков.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Оклахомы».

«Оклахома» — «Юта»

у себя дома одолелсо счетом 104:101 (27:21, 27:26, 22:25, 28:29).

Защитник хозяев Джеймс Харден записал на свой счет 44 очка и 8 передач. Дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил Клинт Капела.

У гостей Эндрю Уиггинс набрал 18 очков, а Джефф Тиг записал на свой счет 15 очков, 9 подборов и 8 передач.

«Хьюстон» повел в серии со счетом 1-0.