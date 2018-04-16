«Индиана» победила в Кливленде, «Хьюстон» одолел «Миннесоту»

Наибольший вклад в успех гостей внес Виктор Оладипо, набравший 32 очка и сделавший 6 подборов и 4 перехвата.
Лучшим в составе хозяев стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 24 очков, 12 передач и 10 подборов. 9 очков и 17 подборов на счету Кевина Лава.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Индианы».
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тандер» Пол Джордж, набравший 36 очков и сделавший 7 подборов. Дабл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 8 передач записал на свой счет Расселл Уэстбрук.
Лучшим в составе «Джаз» стал Донован Митчелл, набравший 27 очков.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Оклахомы».
Защитник хозяев Джеймс Харден записал на свой счет 44 очка и 8 передач. Дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил Клинт Капела.
У гостей Эндрю Уиггинс набрал 18 очков, а Джефф Тиг записал на свой счет 15 очков, 9 подборов и 8 передач.
«Хьюстон» повел в серии со счетом 1-0.