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    «Индиана» победила в Кливленде, «Хьюстон» одолел «Миннесоту»

    НБА Кливленд Кавальерс Индиана Пэйсерс Оклахома-Сити Тандер Юта Джаз Хьюстон Рокетс Миннесота Тимбервулвз
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    Баскетболисты «Хьюстона»
    На фото:Баскетболисты «Хьюстона»
    «Индиана Пэйсерс» в выездном матче четвертьфинальной серии в Восточной конференции обыграла «Кливленд Кавальерс» со счетом 98:80 (33:14, 22:24, 18:27, 25:15).

    Наибольший вклад в успех гостей внес Виктор Оладипо, набравший 32 очка и сделавший 6 подборов и 4 перехвата.

    Лучшим в составе хозяев стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 24 очков, 12 передач и 10 подборов. 9 очков и 17 подборов на счету Кевина Лава.

    Счет в серии стал 1-0 в пользу «Индианы».

    «Кливленд» — «Индиана»
    «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке выиграла у «Юты Джаз» – 116:108 (25:25, 29:23, 27:24, 35:36).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тандер» Пол Джордж, набравший 36 очков и сделавший 7 подборов. Дабл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 8 передач записал на свой счет Расселл Уэстбрук.

    Лучшим в составе «Джаз» стал Донован Митчелл, набравший 27 очков.

    Счет в серии стал 1-0 в пользу «Оклахомы».

    «Оклахома» — «Юта»
    «Хьюстон Рокетс» у себя дома одолел «Миннесоту Тимбервулвз» со счетом 104:101 (27:21, 27:26, 22:25, 28:29).

    Защитник хозяев Джеймс Харден записал на свой счет 44 очка и 8 передач. Дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил Клинт Капела.

    У гостей Эндрю Уиггинс набрал 18 очков, а Джефф Тиг записал на свой счет 15 очков, 9 подборов и 8 передач.

    «Хьюстон» повел в серии со счетом 1-0.

    «Хьюстон» — «Миннесота»
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