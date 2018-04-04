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    «Майами» оформил выход в плей-офф, «Кливленд» обыграл «Торонто»

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    Горан Драгич
    На фото:Горан Драгич
    «Майами Хит» на домашней площадке обыграл «Атланту Хоукс» со счетом 101:98 (30:25, 22:31, 26:22, 23:20).

    Наибольший вклад в успех флоридцев внесли Горан Драгич (22 очка, 10 подборов) и Хассан Уайтсайд (18 очков, 12 подборов).

    У гостей Джон Коллинс набрал 19 очков и сделал 10 подборов, 18 баллов в копилку команды принес Тайлер Дорси.

    Благодаря этой победе «Майами», занимающий шестое место на Востоке (42 победы, 36 поражений), оформил выход в плей-офф. «Атланта» идет 15-й (22 победы, 56 поражений).

    «Майами» — «Атланта»
    «Кливленд Кавальерс» у себя дома победил лидера Восточной конференции «Торонто Рэпторс» — 112:106 (28:24, 32:28, 26:26, 26:28).

    Самым результативным игроком матча стал лидер «Кэвс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. Форвард Кевин Лав оформил дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов.

    «Торонто» остался на первом месте (55 побед, 22 поражения), а «Кливленд» занимает третью строчку (48 побед, 30 поражений).

    «Кливленд» — «Торонто»
    «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке уступила «Голден Стэйт Уорриорз» — 107:111 (27:24, 20:33, 34:27, 26:27).

    Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 44 очков и 16 подборов.

    Форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант записал на свой счет 34 очка и 10 подборов.

    В турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» занимает шестое место (45 побед, 34 поражения), а «Голден Стэйт» — второе (57 побед, 21 поражение).

    «Оклахома» — «Голден Стэйт»

    Другие результаты:

    «Филадельфия» – «Бруклин» — 121:95 (28:22, 33:27, 32:22, 28:24)
    «Нью-Йорк» – «Орландо» — 73:97 (25:27, 20:19, 16:22, 12:29)
    «Чикаго» – «Шарлотт» — 120:114 (19:22, 34:25, 33:32, 34:35)
    «Хьюстон» – «Вашингтон» — 120:104 (35:24, 36:25, 24:26, 25:29)
    «Милуоки» – «Бостон» — 106:102 (26:31, 32:25, 21:15, 27:31)
    «Даллас» – «Портленд» — 115:109 (22:22, 28:27, 32:29, 33:31)
    «Юта» – «Лейкерс» — 117:110 (24:31, 41:29, 30:29, 22:21)
    «Денвер» – «Индиана» — 107:104 (27:26, 22:20, 28:27, 30:31)
    «Финикс» – «Сакраменто» — 97:94 (22:22, 24:18, 27:29, 24:25)
    «Клипперс» – «Сан-Антонио» — 113:110 (17:31, 32:25, 23:27, 41:27)

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