ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Бостон» победил «Торонто» и обеспечил себе минимум второе место на «Востоке»

    НБА Вашингтон Уизардс Шарлотт Хорнетс Нью-Йорк Никс Детройт Пистонс Бостон Селтикс Торонто Рэпторс Майами Хит Бруклин Нетс Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Кевин Дюрант
    На фото:Кевин Дюрант
    Баскетболисты «Бостона» нанесли поражение «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:99 (31:33, 22:22, 29:29, 28:15).

    Наибольший вклад в успех «Селтикс» внесли Маркус Моррис (25 очков) и Джейсон Тэйтум (24). терри Розир добавил в копилку 21 балл, Эл Хорфорд — 14.

    У «Рэпторс» выделялся ДеМар ДеРозан, набравший 32 очка. По дабл-даблу оформили Серж Ибака (15 + 10 подборов) и Йонас Валанчюнас (13 + 11 подборов).

    После этой победы «кельты» (53 победы, 23 поражения) обеспечили себе минимум второе место на «Востоке», став недосягаемыми для «Кливленда» (46-30). «Торонто» занимает первое место (55-21).

    «Голден Стэйт» прервал серию поражений, обыграв в гостях «Сакраменто» со счетом 112:96 (28:25, 29:24, 36:20, 19:27).

    Кевин Дюрант принес «Уорриорз» 27 очков, Клэй Томпсон — 25, Куинн Кук — 10. У «Кингз» лучшими были Бадди Хилд (19) и Де'Аарон Фокс (15).

    «Голден Стэйт» занимает второе место на «Западе» (55-21), «Сакраменто» — 12-й (24-53).

    Другие результаты:

    «Вашингтон» – «Шарлотт» — 107:93 (30:27, 20:24, 37:23, 20:19)
    «Нью-Йорк» – «Детройт» — 109:115 (27:30, 27:26, 30:29, 25:30)
    «Майами» – «Бруклин» — 109:110 OT (32:22, 23:26, 21:32, 25:21, 8:9)

    24 очка Джейсона Тэйтума
    Дабл-дабл Джона Уолла в игре с «Шарлотт»
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 30/03
    • «Сан-Антонио» победил «Оклахому», «Голден Стэйт» проиграл «Милуоки»
  • 29/03
    • «Кливленд» без Лава победил «Шарлотт», «Бостон» обыграл «Юту»
  • 28/03
    • «Майами» остановил «Кливленд», «Голден Стэйт» проиграл «Индиане»
  • 27/03
    • «Филадельфия» обыграла «Денвер», «Финикс» уступил «Бостону»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Кевин ГарнеттПрощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеКоби БрайантПрощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезонаMVP матча Зак ЛавинЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойРассел УээстбрукЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Порадуют ли ЦСКА и «Ростов» результативным футболом?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 апреля
  • 1,60
    •
  • Потери помешают «аристократам»
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на центральный матч 32-го тура английского чемпионата по футболу 1 апреля
  • 3,85
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 12:47
    • Разыгрывающий «Кливленда» получил травму голеностопа
  • 31/03
    • Брата Лилларда расстреляли у магазина в Портленде
  • 31/03
    • «Филадельфия» одержала девятую победу подряд, Джеймс побил рекорд Джордана
  • 31/03
    • Теодосич не сыграет до конца регулярного чемпионата НБА
  • 30/03
    • ЦСКА потерпел поражение в матче с «Жальгирисом»
  • 30/03
    • Айзея Томас перенес операцию и пропустит остаток сезона
  • 30/03
    • «Сан-Антонио» победил «Оклахому», «Голден Стэйт» проиграл «Милуоки»
  • 30/03
    • Определились все участники плей-офф Евролиги
  • 30/03
    • Кириленко: Самые тяжелые матчи наших клубов в Европе — впереди
  • 29/03
    • 19 очков Шведа не спасли «Химки» в матче с «Фенербахче»
  • 29/03
    • Айзея Томас перенесет операцию
  • 29/03
    • «Кливленд» без Лава победил «Шарлотт», «Бостон» обыграл «Юту»
  • 28/03
    • «Нижний Новгород» обыграл «Венецию», но выбыл из Кубка Европы ФИБА
  • 28/03
    • У Кевина Лава подозрение на сотрясение мозга
  • 28/03
    • «Майами» остановил «Кливленд», «Голден Стэйт» проиграл «Индиане»
  • Приведет ли Олдридж «Сан-Антонио» к победе в Вашингтоне?
  • «Вашингтон» — «Сан-Антонио». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 28 марта
    • 1,8528/03/2018 в 02:00
  • 27/03
    • «Филадельфия» обыграла «Денвер», «Финикс» уступил «Бостону»
  • 26/03
    • Названы лучшие игроки недели в НБА
  • 26/03
    • Игрок Лиги развития НБА умер после потери сознания во время матча
  • 26/03
    • ЦСКА разгромил «Енисей» в Единой лиге ВТБ
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США