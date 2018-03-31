«Филадельфия» одержала девятую победу подряд, Джеймс побил рекорд Джордана

одержала девятую победу подряд в регулярном чемпионате НБА, победивв гостях – 101:91 (30:27, 17:14, 39:18, 15:32).

Героем встречи стал разыгрывающий Бен Симмонс, который оформил трипл-дабл из 13 очков, 12 подборов и 11 передач.

Самым же результативным в составе победителей оказался Эрсан Ильясова, отметившийся дабл-даблом из 21 очка и 16 подборов.

У хозяев 20 очков набрал Дэмион Ли. Дуэйн Дедмон оформил дабл-дабл из 11 очков и 15 подборов.

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает четвертое место (45 побед, 30 поражений), а «Атланта» — 15-е (21 победа, 55 поражений).

«Атланта» — «Филадельфия»

на домашней арене оказался сильнее— 107:102 (29:29, 18:28, 33:22, 27:23).

Лучшим игроком встречи стал лидер «Кавс» Леброн Джеймс, которому одного подбора не хватило до трипл-дабла — 27 очков, 9 подборов, 11 передач.

По итогам этой игры Джеймс добрался до показателя в 867 игр подряд с набором как минимум 10 очков. Тем самым он опередил Майкла Джордана, у которого было 866 подобных встреч.

Джордан Кларксон принес «Кавальерс» 23 очка, Родни Худ – 16.

В составе «Пеликанс» 25 баллов в активе Джру Холидея. Никола Миротич отметился 20 очками, Энтони Дэвис – 16.

«Кливленд» идет третьим в Восточной конференции (46 побед, 30 поражений). «Нью-Орлеан» — восьмой на Западе (43 победы, 33 поражения).

«Кливленд» — «Нью-Орлеан»

Другие результаты:

«Орландо» – «Чикаго» — 82:90 (24:30, 20:27, 25:9, 13:24)

«Оклахома-Сити» – «Денвер» — 125:126 OT (28:27, 30:35, 21:30, 35:22, 11:12)

«Хьюстон» – «Финикс» — 104:103 (22:25, 18:32, 35:29, 29:17)

«Даллас» – «Миннесота» — 92:93 (20:16, 26:28, 18:23, 28:26)

«Юта» – «Мемфис» — 107:97 (29:14, 23:33, 28:29, 27:21)

«Портленд» — «Клипперс» — 105:96 (26:23, 38:26, 23:17, 18:30)

«Лейкерс» — «Милуоки» — 122:124 ОТ (34:39, 23:29, 26:29, 29:15, 10:12)