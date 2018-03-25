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    «Хьюстон» победил «Нью-Орлеан», «Филадельфия» обыграла «Миннесоту»

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    «Рокетс» одержали рекордную 59-ю победу в сезоне
    На фото:«Рокетс» одержали рекордную 59-ю победу в сезоне
    Баскетболисты «Хьюстона» нанесли поражение «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:91 (29:16, 35:21, 19:24, 31:30).

    Наибольший вклад в успех «Рокетс» внес Джеймс Харден, набравший 27 очков. Эрик Гордон добавил в копилку 19 очков, Клинт Капела оформил дабл-дабл из 18 очков и 16 подборов.

    У «Пеликанс» выделялись Энтони Дэвис (25) и Шейк Диалло (15).

    «Хьюстон» лидирует в таблице Западной конференции (59 побед, 14 поражений), «Нью-Орлеан» — шестой (43-31).

    «Филадельфия» на своей площадке переиграла «Миннесоту» — 120:108 (32:24, 27:28, 39:19, 22:37).

    Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид, набравший 19 очков. Форвард-новичок «Сиксерс» Бен Симмонс оформил трипл-дабл из 15 очков, 12 подборов и 13 передач.

    У «Тимбервулвз» Эндрю Уиггинс набрал 16 очков, дабл-даблы оформили Карл Таунс и Горги Дьенг (оба — по 15 очков и 11 подборов).

    «Филадельфия» идет четвертой на «Востоке» (42-30), «Миннесота» — седьмая на «Западе» (42-32).

    Другие результаты:

    «Детройт» – «Чикаго» — 117:95 (36:22, 30:25, 29:29, 22:19)
    «Орландо» – «Финикс» — 105:99 (26:23, 12:23, 39:28, 28:25)
    «Мемфис» – «Лейкерс» — 93:100 (28:17, 29:35, 14:19, 22:29)
    «Даллас» – «Шарлотт» — 98:102 (27:22, 21:32, 22:25, 28:23)

    Дуэль Энтони Дэвиса и Клинта Капелы
    10-й в сезоне трипл-дабл Бена Симмонса
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