«Хьюстон» победил «Нью-Орлеан», «Филадельфия» обыграла «Миннесоту»

На фото: «Рокетс» одержали рекордную 59-ю победу в сезоне nba.com

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 114:91 (29:16, 35:21, 19:24, 31:30).

Наибольший вклад в успех «Рокетс» внес Джеймс Харден, набравший 27 очков. Эрик Гордон добавил в копилку 19 очков, Клинт Капела оформил дабл-дабл из 18 очков и 16 подборов.

У «Пеликанс» выделялись Энтони Дэвис (25) и Шейк Диалло (15).

«Хьюстон» лидирует в таблице Западной конференции (59 побед, 14 поражений), «Нью-Орлеан» — шестой (43-31).

«Филадельфия» на своей площадке переиграла «Миннесоту» — 120:108 (32:24, 27:28, 39:19, 22:37).

Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид, набравший 19 очков. Форвард-новичок «Сиксерс» Бен Симмонс оформил трипл-дабл из 15 очков, 12 подборов и 13 передач.

У «Тимбервулвз» Эндрю Уиггинс набрал 16 очков, дабл-даблы оформили Карл Таунс и Горги Дьенг (оба — по 15 очков и 11 подборов).

«Филадельфия» идет четвертой на «Востоке» (42-30), «Миннесота» — седьмая на «Западе» (42-32).

Другие результаты:

«Детройт» – «Чикаго» — 117:95 (36:22, 30:25, 29:29, 22:19)

«Орландо» – «Финикс» — 105:99 (26:23, 12:23, 39:28, 28:25)

«Мемфис» – «Лейкерс» — 93:100 (28:17, 29:35, 14:19, 22:29)

«Даллас» – «Шарлотт» — 98:102 (27:22, 21:32, 22:25, 28:23)

Дуэль Энтони Дэвиса и Клинта Капелы

10-й в сезоне трипл-дабл Бена Симмонса