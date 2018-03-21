«Бостон» сильнее «Оклахомы», «Миннесота» победила «Клипперс»

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 100:99 (18:26, 27:22, 28:27, 27:24).

За 13 секунд до сирены «Тандер» вели «+5»: 99:94, но сначала разыгрывающий хозяев Терри Розир сократил отставание до двух очков, затем форвард гостей Кармело Энтони не реализовал оба штрафных, и за 1,2 секунды до сирены Маркус Моррис трехочковым броском принес победу «кельтам».

Наибольший вклад в успех «Селтикс» внесли Джейсон Тейтум (23 очка + 11 подборов) и Моррис (21). У гостей выделялись Рассел Уэстбрук (27) и Пол Джордж (24 + 13 подборов).

«Бостон» занимает второе место в таблице Восточной конференции (48 побед, 23 поражения), «Оклахома-Сити» — четвертая на «Западе» (43-30).

«Миннесота» переиграла «Клипперс» со счетом 123:109 (28:32, 31:26, 36:25, 28:26).

Самым результативным игроком матча стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. Разыгрывающий Деррик Роуз за 7 минут на площадке набрал 9 очков, реализовав 4 из 6 бросков с игры.

У «парусников» ДеАндре Джордан оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов, Лу Уильямс и Шон Килпатрик добавили в копилку по 15 баллов.

«Миннесота» идет седьмой на «Западе» (41-31), «Клипперс» — на 10-й строке (37-33).

Другие результаты:

«Орландо» – «Торонто» — 86:93 (25:24, 26:28, 25:16, 10:25)

«Нью-Орлеан» – «Даллас» — 115:105 (29:30, 25:22, 26:28, 35:25)

«Юта» – «Атланта» — 94:99 (27:21, 15:20, 25:22, 27:36)

«Финикс» – «Детройт» — 88:115 (19:19, 19:25, 26:36, 24:35)

Концовка матча в Бостоне