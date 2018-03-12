«Атланта» потерпела поражение в матче с «Чикаго»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциациидома уступилисо счётом 122:129 (34:20; 16:33; 35:38; 37:38).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Торин Принс, набравший 38 очков во встрече.

У «Чикаго» отличились защитник Зак Лавин и американский форвард Бобби Портис, записавшие на свой счёт в прошедшей встрече по 21 очку каждый.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» на выезде был сильнее «Нью-Орлеан Хорнетс» – 116:99 (29:23, 19: 28, 30:23, 38:25).

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Юты» Рики Рубио, заработавшего дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. Донован Митчелл набрал 27 очков.

В составе «Пеликанс» дабл-даблы в активе Энтони Дэвиса (25 очков, 11 подборов) и Дрю Холидея (18 очков, 10 передач).