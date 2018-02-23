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    «Кливленд» уступил «Вашингтону»

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    Брэдли Бил
    На фото:Брэдли Бил
    «Вашингтон» нанес поражение «Кливленду» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 110:103 (22:31, 35:23, 25:25, 28:24).

    У «Уизардс» Брэдли Бил набрал 18 очков, по 17 пунктов собрали Томаш Саторански и Келли Убре, Отто Портер отметился 15 баллами.

    У хозяев 32 очка на свой счет записал Леброн Джеймс. Отметку в 10 очков также преодолели Джей Ар Смит (15) и Тристан Томпсон (12).

    «Вашингтон» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции (34 победы, 24 поражения), «Кливленд» — третий (34-23).

    «Чикаго» дома проиграл «Филадельфии» – 115:116 (29:33, 40:34, 22:26, 24:23).

    В составе победителей Бен Симмонс набрал 32 очка, 11 передач и семь подборов, а Джоэл Эмбиид – 30 очков, 13 подборов, пять передач, четыре блок-шота и три перехвата. У «быков» Бобби Портис записал себе в актив 38 очков и восемь подборов.

    «Чикаго» идет 12-м на «Востоке» (20-38), «Филадельфия» — седьмая (31-25).

    «Бруклин» уступил «Шарлотт» и продлил серию поражений до восьми матчей — 96:111 (28:32, 25:23, 21:25, 22:31).

    Самым результативным игроком в составе «Хорнетс» стал Кемба Уокер, набравший 31 очко, а Дуайт Ховард сделал дабл-дабл — 15 очков и 24 подбора. У «Нетс» дабл-дабл у Данте Каннингема (22 очка, 12 подборов). Российский центровой гостей Тимофей Мозгов не играл.

    «Шарлотт» занимает 10-е место на «Востоке» (25-33), «Бруклин» — 13-й (19-41).

    Другие результаты:

    «Орландо» – «Нью-Йорк» — 113:120 (41:31, 28:32, 21:30, 23:27)

    32 очка Леброна Джеймса
    38 очков Бобби Портиса
    32 очка Бена Симмонса и 30 очков Джоэла Эмбиида
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