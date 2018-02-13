Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Нью-Орлеан» победил на площадке «Детройта», «Юта» обыграла «Сан-Антонио»

    НБА Детройт Пистонс Филадельфия Сиксерс Нью-Йорк Никс Бруклин Нетс Лос-Анджелес Клипперс Чикаго Буллз Орландо Мэджик Юта Джаз Сан-Антонио Спёрс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Энтони Дэвис
    На фото:Энтони Дэвис
    «Детройт» уступил «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:118 (31:32, 21:28, 28:35, 23:23).

    Лидер «Пеликанс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов. Его одноклубник Джру Холидей собрал дабл-дабл из 21 очка и 12 передач. В активе Николы Миротича 21 очко.

    У «Пистонс» лучшим стал Андре Драммонд, который оформил дабл-дабл из 13 очков и 21 подбора. Блэйк Гриффин отметился 22 очками, Реджи Баллок – 14.

    «Нью-Орлеан» занимает восьмое место в таблице Западной конференции (30 побед, 26 поражений), «Детройт» — девятый на «Востоке» (27-29).

    «Юта» одержала 10-ю победу кряду, переиграв «Сан-Антонио» со счетом 101:99 (25:22, 29:26, 15:29, 32:22).

    Героем встречи стал атакующий защитник «Джаз» Донован Митчелл, реализовавший победный бросок в конце четвертой четверти. Всего на счету Митчелла 25 очков. Центровой хозяев Руди Гобер оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.

    У «Сперс» самым результативным игроком стал Кайл Андерсон — 16 очков. На счету Пау Газоля дабл-дабл из 15 очков и 15 подборов.

    «Юта» идет 10-й на «Западе» (29-28), «Сан-Антонио» — третий (35-23).

    Другие результаты:

    «Филадельфия» – «Нью-Йорк» — 108:92 (31:21, 26:34, 29:24, 22:13)
    «Бруклин» – «Клипперс» — 101:114 (22:34, 29:32, 16:24, 34:24)
    «Чикаго» – «Орландо» — 105:101 (30:27, 23:24, 24:20, 28:30)

    38 очков Энтони Дэвиса
    Первый в карьере трипл-дабл Ти Джея Макконнелла
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 13/02
    • Эмбиид и Харден — лучшие игроки 17-й недели НБА
  • 12/02
    • «Кливленд» разгромил «Бостон»
  • 11/02
    • «Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио», «Филадельфия» сильнее «Клипперс»
  • 10/02
    • «Портленд» победил в Сакраменто, Лиллард набрал 50 очков
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Коби БрайантПрощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезонаТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеПразднования «Кливленда»НБА. Сезон рекордов на фоне величия ДжеймсаВ Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезонКоби БрайантЛучшее прощание векаПрощальный матч Коби Брайанта прошел по наилучшему сценарию из всех возможныхЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойMVP матча Зак ЛавинЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия – Словакия. Ждем победу России и результативную игру
  • Словакия – Россия. Прогноз и ставки на матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 14 февраля
  • 1,725
    •
  • Сдержит ли «Виннипег» Кузнецова, Овечкина и «Вашингтон»?
  • «Виннипег» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля
  • 2,04
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 09:09
    • «Голден Стэйт» разгромил «Финикс» «+46»
  • 08:14
    • Эмбиид и Харден — лучшие игроки 17-й недели НБА
  • 22:28
    • Единая Лига ВТБ: ВЭФ обыграл «Химки», УНИКС одержал третью победу подряд
  • 12/02
    • «Кливленд» разгромил «Бостон»
  • 11/02
    • ЦСКА обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
  • 11/02
    • «Локомотив-Кубань» стал обладателем Кубка России
  • 11/02
    • «Астана» добыла домашнюю победу над «Зенитом»
  • 11/02
    • «Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио», «Филадельфия» сильнее «Клипперс»
  • 10/02
    • «Портленд» победил в Сакраменто, Лиллард набрал 50 очков
  • 10/02
    • «Детройт» Гриффина проиграл «Клипперс», «Майами» обыграл «Милуоки» в первом матче Уэйда
  • 09/02
    • «Химки» на выезде переиграли «Жальгирис» в Евролиге
  • 09/02
    • «Локомотив» и «Нижний Новгород» вышли в финал Кубка России
  • 09/02
    • «Нижний Новгород» стал первым финалистом Кубка России
  • 09/02
    • Швед готов вернуться в НБА при наличии «нормального контракта»
  • 09/02
    • «Голден Стэйт» сильнее «Далласа», «Лейкерс» разгромили «Оклахому»
  • 09/02
    • Дуэйн Уэйд и Айзея Томас покинули «Кливленд»
  • 09/02
    • «Бостон» в овертайме дожал «Вашингтон»
  • 09/02
    • ЦСКА уступил «Валенсии» в Евролиге
  • 08/02
    • «Нижний Новгород» получил соперника по плей-офф Кубка Европы ФИБА
  • 08/02
    • «Кливленд» в овертайме дожал «Миннесоту», «Хьюстон» переиграл «Майами»
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США