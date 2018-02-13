«Нью-Орлеан» победил на площадке «Детройта», «Юта» обыграла «Сан-Антонио»

уступилв матче регулярного чемпионата НБА — 103:118 (31:32, 21:28, 28:35, 23:23).

Лидер «Пеликанс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов. Его одноклубник Джру Холидей собрал дабл-дабл из 21 очка и 12 передач. В активе Николы Миротича 21 очко.

У «Пистонс» лучшим стал Андре Драммонд, который оформил дабл-дабл из 13 очков и 21 подбора. Блэйк Гриффин отметился 22 очками, Реджи Баллок – 14.

«Нью-Орлеан» занимает восьмое место в таблице Западной конференции (30 побед, 26 поражений), «Детройт» — девятый на «Востоке» (27-29).

«Юта» одержала 10-ю победу кряду, переиграв «Сан-Антонио» со счетом 101:99 (25:22, 29:26, 15:29, 32:22).

Героем встречи стал атакующий защитник «Джаз» Донован Митчелл, реализовавший победный бросок в конце четвертой четверти. Всего на счету Митчелла 25 очков. Центровой хозяев Руди Гобер оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.

У «Сперс» самым результативным игроком стал Кайл Андерсон — 16 очков. На счету Пау Газоля дабл-дабл из 15 очков и 15 подборов.

«Юта» идет 10-й на «Западе» (29-28), «Сан-Антонио» — третий (35-23).

Другие результаты:

«Филадельфия» – «Нью-Йорк» — 108:92 (31:21, 26:34, 29:24, 22:13)

«Бруклин» – «Клипперс» — 101:114 (22:34, 29:32, 16:24, 34:24)

«Чикаго» – «Орландо» — 105:101 (30:27, 23:24, 24:20, 28:30)

38 очков Энтони Дэвиса