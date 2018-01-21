ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    36 очков Джорджа помогли «Оклахоме» разгромить «Кливленд», «Хьюстон» остановил «Голден Стэйт»

    НБА Кливленд Кавальерс Оклахома-Сити Тандер Атланта Хоукс Чикаго Буллз Мемфис Гриззлиз Шарлотт Хорнетс Майами Хит Филадельфия Сиксерс Милуоки Бакс Хьюстон Рокетс Голден Стэйт Уорриорз Миннесота Тимбервулвз Торонто Рэпторс Юта Джаз Лос-Анджелес Клипперс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Стивен Адамс
    На фото:Стивен Адамс
    «Оклахома-Сити» одержала крупную победу над «Кливлендом» и продлила победную серию в регулярном чемпионате НБА до четырех матчей — 148:124 (43:24, 33:36, 38:34, 34:30).

    Наибольший вклад в успех «Тандер» внесли Пол Джордж (36 очков, 7 подборов), Кармело Энтони (29 + 10 подборов), Стивен Адамс (25 + 10 подборов) и Рассел Уэстбрук (23 + 20 передач + 9 подборов).

    У «Кавальерс» 24 очка набрал Айзея Томас. Леброн Джеймс собрал 18 очков, Кевин Лав провел на площадке всего три минуты и не отметился результативными действиями.

    «Оклахома-Сити» занимает пятое место в таблице Западной конференции (26 побед, 20 поражений). «Кливленд» — третий на «Востоке» (27-18).

    «Хьюстон» дома переиграл «Голден Стэйт» — 116:108 (40:28, 25:30, 27:33, 24:17).

    Героями встречи стали Крис Пол (33 очка + 11 подборов) и Джеймс Харден (22). Клинт Капела добавил в копилку 18 баллов. У «Уорриорз» выделялись Кевин Дюрант (26), Дрэймонд Грин (21) и Стивен Карри (19).

    «Голден Стэйт» по-прежнему лидирует на «Западе» (37-10), «Хьюстон» идет следом (32-12).

    Другие результаты:

    «Атланта» – «Чикаго» — 97:113 (21:29, 17:26, 25:22, 34:36)
    «Шарлотт» – «Майами» — 105:106 (27:31, 21:26, 35:16, 22:33)
    «Нью-Орлеан» – «Мемфис» — 111:104 (34:18, 25:26, 24:37, 28:23)
    «Филадельфия» – «Милуоки» — 116:94 (37:29, 24:26, 23:25, 32:14)
    «Миннесота» — «Торонто» — 115:109 (26:28, 28:34, 33:21, 28:26)
    «Юта» — «Клипперс» — 125:113 (39:29, 37:30, 28:28, 21:26)

    36 очков Пола Джорджа
    20 передач Рассела Уэстбрука
    Воспользуется ли «Миннесота» кадровыми проблемами «Хьюстона»?«Хьюстон» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 19 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 20/01
    • «Лейкерс» обыграли «Индиану»
  • 20/01
    • «Бруклин» обыграл «Майами», Мозгов не играл
  • 19/01
    • «Кливленд» вырвал победу у «Орландо» и прервал серию поражений
  • 19/01
    • «Хьюстон» с Харденом победил «Миннесоту»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Коби БрайантПрощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезонаТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеПразднования «Кливленда»НБА. Сезон рекордов на фоне величия ДжеймсаВ Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезонMVP матча Зак ЛавинЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойРассел УээстбрукЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Кавани обойдет Ибрагимовича?
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 января
  • 5,24
    •
  • «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Чья серия неудач продлится дальше?
  • «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 23 января
  • 1,90
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 09:11
    • «Портленд» обыграл «Даллас», продлив свою успешную серию
  • 14:28
    • «Енисей» проиграл «Калеву»
  • 20/01
    • «Лейкерс» обыграли «Индиану»
  • 20/01
    • «Бруклин» обыграл «Майами», Мозгов не играл
  • 20/01
    • ЦСКА в Греции выиграл у «Панатинаикоса»
  • 19/01
    • Швед – в списке игроков на матчи отбора КМ-2019
  • 19/01
    • «Хьюстон» с Харденом победил «Миннесоту»
  • 19/01
    • «Кливленд» вырвал победу у «Орландо» и прервал серию поражений
  • 19/01
    • Джеймс и Карри — капитаны на Матч звезд НБА
  • 18/01
    • «Химки» разгромили «Олимпиакос»
  • Воспользуется ли «Миннесота» кадровыми проблемами «Хьюстона»?
  • «Хьюстон» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 19 января
    • 1,8319/01/2018 в 05:30
  • 18/01
    • «Клипперс» сильнее «Денвера», «Сакраменто» проиграл «Юте»
  • 18/01
    • «Голден Стэйт» победил в Чикаго, «Бруклин» уступил «Сан-Антонио»
  • 18/01
    • «Нижний Новгород» проиграл «Ле-Портелю» в Кубке Европы ФИБА
  • 17/01
    • «Зенит» уступил «Баварии» в Еврокубке
  • 17/01
    • ЦСКА разгромил «Анадолу Эфес» в Евролиге
  • Сможет ли «Майами» повторно победить «Милуоки»?
  • «Милуоки» — «Майами». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 18 января
    • 1,9518/01/2018 в 04:00
  • 17/01
    • 45 очков Дэвиса помогли «Нью-Орлеану» одолеть «Бостон»
  • 16/01
    • 29 очков Шведа помогли «Химкам» победить «Црвену Звезду»
  • 16/01
    • «Локомотив-Кубань» победил «Цедевиту»
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США