36 очков Джорджа помогли «Оклахоме» разгромить «Кливленд», «Хьюстон» остановил «Голден Стэйт»

одержала крупную победу нади продлила победную серию в регулярном чемпионате НБА до четырех матчей — 148:124 (43:24, 33:36, 38:34, 34:30).

Наибольший вклад в успех «Тандер» внесли Пол Джордж (36 очков, 7 подборов), Кармело Энтони (29 + 10 подборов), Стивен Адамс (25 + 10 подборов) и Рассел Уэстбрук (23 + 20 передач + 9 подборов).

У «Кавальерс» 24 очка набрал Айзея Томас. Леброн Джеймс собрал 18 очков, Кевин Лав провел на площадке всего три минуты и не отметился результативными действиями.

«Оклахома-Сити» занимает пятое место в таблице Западной конференции (26 побед, 20 поражений). «Кливленд» — третий на «Востоке» (27-18).

«Хьюстон» дома переиграл «Голден Стэйт» — 116:108 (40:28, 25:30, 27:33, 24:17).

Героями встречи стали Крис Пол (33 очка + 11 подборов) и Джеймс Харден (22). Клинт Капела добавил в копилку 18 баллов. У «Уорриорз» выделялись Кевин Дюрант (26), Дрэймонд Грин (21) и Стивен Карри (19).

«Голден Стэйт» по-прежнему лидирует на «Западе» (37-10), «Хьюстон» идет следом (32-12).

Другие результаты:

«Атланта» – «Чикаго» — 97:113 (21:29, 17:26, 25:22, 34:36)

«Шарлотт» – «Майами» — 105:106 (27:31, 21:26, 35:16, 22:33)

«Нью-Орлеан» – «Мемфис» — 111:104 (34:18, 25:26, 24:37, 28:23)

«Филадельфия» – «Милуоки» — 116:94 (37:29, 24:26, 23:25, 32:14)

«Миннесота» — «Торонто» — 115:109 (26:28, 28:34, 33:21, 28:26)

«Юта» — «Клипперс» — 125:113 (39:29, 37:30, 28:28, 21:26)

36 очков Пола Джорджа