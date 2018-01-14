«Майами» одержал седьмую победу подряд

На фото:

На фото: Горан Драгич nba.com

В турнирной таблице Восточной конференции «Майами», одержавший седьмую победу подряд, занимает четвертое место (25 побед, 17 поражений), а «Милуоки» — восьмое (22 победы, 20 поражений).

У проигравших выделялись Яннис Адетокунбо (22 очка, 6 подборов), Крис Миддлтон (16 очков, 6 подборов) и Малкольм Брогдон (15 очков, 5 подборов).

Лучшими в составе победителей стали Горан Драгич (25 очков), Джош Ричардсон (16 очков, 6 подборов), Хассан Уайтсайд (15 очков, 10 подборов) и Тайлер Джонсон (14 очков, 6 подборов).

Встреча, которая прошла на «Американ Эйрлайнс-Арене», завершилась со счетом 97:79 (21:23, 20:20, 30:16, 26:20).

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